Ministra Delpiano y Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano se refirió a la presencia de militares en la Macrozona Sur apuntando que “ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas”.

En conversación con Radio Pauta es que la titular de Defensa, abordó el Estado de Excepción que rige en la zona y el reciente crimen ocurrido en Victoria donde perdió la vida una persona.

“Es una región grande y la violencia no se presenta igual en todos los territorios. Hay territorios, sobre todo la zona sur de La Araucanía, en que prácticamente no ha sucedido ningún hecho de sangre o de connotación mayor desde hace bastante tiempo. Y por eso que mes a mes se renueva el estado de excepción, ha sido porque efectivamente la presencia de los militares ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas”.

De acuerdo a lo que detalló Delpiano, entre el año pasado y este se han registrado un 37% menos de acciones violentas, añadiendo que lo ocurrido en Victoria está en plena investigación y que “no ha habido quien se lo haya atribuido y eso es un hecho extraño porque en general las comunidades mapuches más radicalizadas en general dejan una nota, y esto en este caso no lo ha habido”.

“Más allá del hecho que tenemos que lamentar, todo el tema del refuerzo es un refuerzo de la circulación, de la velocidad con que se van cambiando las personas de las Fuerzas Armadas en los distintos circuitos y la articulación más exacta con lo que es las policías”, agregó la ministra

En la misma línea, la ministra además apuntó que “la muerte de esta persona y la persona que quedó herida, evidentemente despertó en una zona que no es la habitual, si bien en Victoria habían habido hechos anteriormente, hacía mucho tiempo que eso estaba tranquilo, entonces obligó a planificar todo lo que es el movimiento, las permanencias, los recambios de personas”.

Finalmente Delpiano apuntó respecto al crimen ocurrido en Victoria, señalando que es “particularmente extraño porque no hay reivindicación por ningún grupo”.

“No sabemos porque está en investigación, pero podría ser un delito común, entre comillas, no parte de la violencia rural, como se ha denominado en las acciones reivindicativas de tierra o de autonomía, etcétera, de otros grupos Mapuche, y por lo tanto eso la investigación nos dirá, pero es un hecho que sale de lo que habitualmente ha pasado, eso es lo que quiero señalar”, apuntó.