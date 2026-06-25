Ministra María Pía Silva Gallinato presidirá el TC desde el 10 de julio
Sucederá a Daniela Marzi, en el cargo desde 2024.
La ministra María Pía Silva Gallinato y la ministra Catalina Lagos Tschorne fueron elegidas para presidir el Tribunal Constitucional por los próximos dos años.
Este jueves, en una sesión extraordinaria del Pleno del TC, se desarrolló la votación para definir el nombre para suceder a la ministra Daniela Marzi, en el cargo de presidenta desde 2024.
Según informó el TC, por la mayoría absoluta de los miembros del Pleno, se eligió “en un primer periodo y hasta el cese del ejercicio de sus funciones, a la ministra María Pía Silva Gallinato (quien asumirá el 10 de julio del 2026), y por el remanente del periodo -hasta el 10 de julio del 2028-, a la ministra Catalina Lagos Tschorne”.
María Pía Silva Gallinato fue elegida por la Corte Suprema, en junio de 2018, para sumarse al TC en la vacante por el cese de funciones de Marisol Peña.
La ministra Catalina Lagos Tschorne se integró al TC tras ser ratificada por el Senado en enero de 2024.
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