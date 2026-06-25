Macaya (UDI) y avance de megarreforma: “Veo que se pueden conseguir muchos más votos en cada medida en particular”

Tras el estrecha votación en la Sala del Senado donde el gobierno consiguió que su megarreforma avanzara, el debate ahora se concentra en la discusión en particular de cada medida del proyecto. En esa línea, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Javier Macaya (UDI), apostó porque las conversaciones entre el gobierno y la centroizquierda permitan que los artículos sean aprobados con más margen que la votación general.

Así al ser consultado sobre la ajustada votación que dio la luz verde a la idea de legislar, el senador UDI señaló que “lo suficiente es enemigo de lo perfecto, porque yo creo que hay que apostar a la mayor transversalidad ”.

Y en esa línea agregó que “no tengo ninguna duda que cuando uno la vaya analizando medida por medida van a tener más que los 26 votos que tuvieron ayer en el Senado”.

“Yo veo que se pueden conseguir muchos más votos en cada una de las medidas en particular y soy optimista respecto a una conversación que está abierta, que involucra no solamente a la Comisión de Hacienda, que ha crecido, sino que también a la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente”, agregó.

De esta manera, justificó la necesidad de buscar más votos para el proyecto del Ejecutivo. “El Congreso es un lugar donde los proyectos se pueden perfeccionar. Todos tenemos un diagnóstico de que Chile dejó de crecer y que es una situación que hay que revertir”.

Así hizo un llamado a la oposición: “A mí me parece importante que la izquierda, que fue gobierno hasta marzo de este año, vuelva a tener una reflexión sobre la responsabilidad fiscal, la regla fiscal se creó en el gobierno del ex Presidente (Ricardo) Lagos”.

Sobre los puntos donde eventualmente podrían haber perfeccionamientos, Macaya sostuvo que se pueden “revisar ciertas condiciones de la invariabilidad tributaria, premios que se pueden hacer respecto a ciertas inversiones, hacer que Chile sea un país que comparativamente con países y regímenes tributarios que tienen invariabilidad tributaria... Yo he escuchado de la senadora (Paulina) Vodanovic, de la gente del PPD, que hay ahí modificaciones en la cantidad de años, he escuchado respecto al crédito tributario una preocupación y por eso decía de la situación fiscal, del costo que tiene, y la apertura de crear quizás una nueva herramienta”.

Finalmente, el senador aseguró que era necesario apurar la votación en general “porque Chile no puede seguir esperando”, pero que el gobierno está en un diálogo abierto respecto de proyecto.