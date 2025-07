Ministra Orellana aborda videos en que le atribuyen alzheimer a Matthei y advierte del peligro de la desinformación para la democracia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó esta jornada la polémica que surgió en torno a ataques sistemáticos que acusó sufrir la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei mediante redes sociales.

Según acusó la exalcaldesa el día de ayer, existe una campaña “asquerosa” en su contra de parte de grupos de extrema derecha que alteran sus videos para que pareciera que tiene alzheimer.

Al respecto, y en entrevista con Radio Universo, la ministra Orellana detalló que si bien no tiene antecedentes, los videos mostrados por Matthei “son fuertes”. Asimismo, indicó que existen estudios que avalan que las mujeres están expuestas a más ataques digitales.

“En particular el último informe de Idea Internacionalen, en cuyo lanzamiento participamos junto a la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, mostraba que las mujeres en política están expuestas a más ataques digitales que los hombres“, apuntó.

“Y de otro tipo también”, añadió, ya que “apuntan más a cuestiones personales, tanto sea el balance de vida familiar, política, tanto sea el físico, atributos personales,o en este caso, la salud”.

En esta línea, Orellana señaló que esperaba que con esto se entienda la importancia del trabajo de alerta que realizaba la ministra Camila Vallejo respecto a los efectos profundos que tiene la desinformación en la democracia.

“Porque la inteligencia artificial generativa -los deepfakes- también permiten que pase por realidad la mentira. Y por lo tanto pueden ser una amenazapara nuestra democracia”, afirmó.

“Nosotros lo vemos desde otro ámbito también, en el que l os deepfakes están trastornando también la vida de muchas mujeres y niñas porque se utilizan como herramientas para suplantación de identidad, se utilizan para manipular imágenes y chantajear”. explicó.

Y es por eso, indicó, que están con un proyecto de ley -que viene ya aprobado desde la Cámara- en el Senado, donde están buscando sancionar conductas como el hostigamiento digital, y la suplantación de identidad mediante IA generativa.

En esto, la ministra insistió en la importancia del debate que se ha instalado desde el gobierno, y el cual algunos, en algún momento, quisieron decir que esto era un intento de censurade las redes sociales.

“Las redes sociales permiten democratizar mucho el acceso a la información, pero también se permite, sobre todo a partir de la desregulación de los contenidos en los últimos tiempos de las grandes plataformas, que se generen estos mecanismos que pueden desestabilizar la democracia con mentiras”, afirmó.

Consultada asimismo sobre los dichos de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien indicó que la política es más dura para las mujeres, Orellana señaló que a su parecer esa “no es una aseveración, es un hecho que está súper constatado”.

A modo de ejemplo, indicó que cuando una mujer comete un error en política, “sobre todo cuando están en cargos que no son tradicionales para el área de la mujer que están siempre más asociados a la protección social y el cuidado, se dice, ‘¿están las mujeres preparadas para llegar a esto?’. Y, perdón, pero errores cometen todos y todas, todos los días, y nadie dice, ¿están los hombres preparados para esto?. Digamos, se toma todo el conjunto por una persona y siempre estamos dando explicaciones por todas las mujeres", sostuvo.

“Y eso es porque tenemos una carga que es distinta. Hay un juicio y un castigo que es distinto, que va desde apreciaciones estéticas a también la cuestión de los cuidados y la familia. Yo nunca he visto que le pregunten a un ministro cuántos hijos tiene y cómo le hace con el colegio”, apuntó.

Orellana por acusaciones de Kaiser: “Podría decir ‘vamos a tomar acciones penales’, pero creo que el actor en cuestión no merece eso”

Por otra parte, y ante las acusaciones y dichos en su contra de parte del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Orellana fue clara en apuntar que el candidato “no hace noticias si no habla así”.

“Por lo tanto, es una práctica recurrente. En segundo lugar, sobre mí no pesa denuncia alguna porque lo que él menciona son delitos de encubrimiento”, añadió. “Yo no estoy acusada de nada. Lo único que ha habido a propósito de redes sociales es, por tres años también, comentarios permanentes en redes, video y afiches que me acusan de algo que no es cierto”.

“Yo, la verdad, podría decir vamos a tomar acciones penales, pero creo que el actor en cuestión no merece eso” , añadió.

“Hay candidatos que hacen noticias por sus propuestas, por su carisma o por cómo están enfrentando su campaña, y hay otros que lo hacen por cómo hacen y hacen polémicas, y yo no estoy para alimentar las polémicas”, afirmó.

Por otra parte, y consultada sobre si finalmente las candidaturas de José Antonio Kast (Republicano) o Kaiser son “peligrosas” para los derechos de las mujeres, Orellana fue clara en apuntar que la sociedad chilena ha llegado a un consenso bien amplio sobre igualdad de género.

“Hay una frase muy antigua de Simón de Beauvoir que dice que basta una crisis para que los derechos de las mujeres se pongan en duda. Y eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo post pandemia", afirmó.

Los derechos de las mujeres, indicó, “no se afirman en una persona, se afirman en un consenso social sobre nuestra plena humanidad”.

“Y yo creo que nuestro país ya dio una señal muy contundente el 17 de diciembre del 2023 cuando le dijo no a un proyecto constitucional que retrocedía profundamente en los derechos de las mujeres (...) por lo tanto, nuestro trabajo, más que referirnos a una u otra candidatura, tiene que ver precisamente con continuar asentando ese consenso en nuestra sociedad sobre la igualdad de género, y creo que en eso hay señales de que tenemos que seguir asentándolo, pero hay un consenso bien amplio en cosas como las tres causales que antes no había”, apunt´.