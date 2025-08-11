SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Según detalló la ministra, se habilitó la apertura de 8 de las 12 operaciones, lo que equivale a un 80% de la producción de El Teniente.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto la ministra de Minería Aurora Williams, se refirió a la reapertura parcial de la mina El Teniente, tras la tragedia que dejó seis mineros fallecidos, señalando que “vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”.

En conversación con Radio ADN es que la ministra entregó detalles de la reapertura, apuntando a que corresponde a 8 de las 12 operaciones, representando alrededor de un 80% de la producción.

“Este fue un alzamiento parcial y progresivo de una medida provisional que estableció el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo. Ambas instituciones se desplegaron en terreno y habilitaron la apertura de 8 de las 12 operaciones que tiene la división El Teniente”, señaló.

“Las 8 que se abren representan aproximadamente el 80% de la producción de El Teniente, el 82%, y la recuperación de la producción es gradual, cumpliendo un conjunto de medidas que guardan relación con monitoreos y además con que los trabajadores y trabajadoras estén debidamente informados de esta nueva condición y los potenciales riesgos que pueden existir”, agregó.

En la ocasión, la titular de Minería también abordó las operaciones que permanecen cerradas señalando que deben cumplirse ciertas condiciones técnicas tanto para el Sernageomin como la Dirección del Trabajo”.

“Solo una vez que se cumplan dichas condiciones se podría producir la apertura y lo que se solicita y que es como bien propio dentro de estos casos es en la práctica presentar un conjunto de informes que aseguren la estabilidad, que aseguren la continuidad de operación y por sobre todo la seguridad”, detalló Williams, añadiendo que “se requieren informes técnicos de las causas que generaron el evento, un programa que contemple la recuperación y la potencial reparación”.

Finalmente, al momento de ser consultada sobre posibles pérdidas por los días que la mina estuvo paralizada, “Nosotros tenemos una estimación, pero insistimos que confiamos en la gestión de Codelco desde este punto de vista, siendo lo más importante, y en esto vamos a ser bien enfáticos, que la seguridad está por sobre la producción”.

Además, según señaló en estos momentos hay funcionarios de Sernageomin y la Dirección del Trabajo en El Teniente. “Están chequeando y colaborando, o sea, ambas cosas, chequear que se cumplan todas las condiciones que se dieron para la apertura y, por otro lado, también colaborando para que esto sea con todo el sentido de seguridad que requiere”.

Nacionalización del Cobre

En la ocasión, la ministra de Minería, también fue consultada sobre el programa de la candidata Jeannette Jara respecto a la nacionalización del cobre apuntando que “nosotros en particular no opinamos respecto de lo que los candidatos y candidatas planteen respecto, en caso particular mío, de la industria minera”.

Según añadió, “hoy día no cabe duda que el mundo está absolutamente orientado a requerir minerales críticos y ahí Chile puede jugar un rol fundamental”, enfatizando que “nos parece muy adecuado que sea un tema de debate por cuanto efectivamente marca el devenir de la industria minera y lo que está ocurriendo hoy día en el mundo en materia de minera”.

Finalmente según apuntó, “el trabajo que hemos realizado nosotros como gobierno ha buscado afianzar las alianzas públicos-privadas. Lo hemos visto especialmente en la estrategia nacional de Litio y creemos que de esa manera se puede desarrollar nueva producción de minerales, no solo de cobre y de litio”.

Más sobre:El TenienteMinistra de MineríaAurora Williams

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Presidente de Evópoli desdramatiza descuelgues de Chile Vamos en candidatura de Matthei: “Creo en la libertad de las personas”

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”
Chile

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero
Negocios

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Fuerte alza del bitcoin lo ubica cerca de nuevos máximos históricos

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado
Tendencias

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo
El Deportivo

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo

“Está diseñada para durar hasta 10 años”: así es la moderna cancha sintética que la UC estrenará en el Claro Arena

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano
Mundo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?