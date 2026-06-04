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    Arrau y plan de seguridad: “La exministra me entregó a mí un documento bastante acabado (...) no sé por qué no se presentó”

    Al ser consultado por qué no fue oficializado luego de ser enviado a Interior, como dijo la exsubsecretaria Ana Victoria Quintana, el actual ministro de Seguridad respondió: “No sé, se lo tendría que preguntar a la exministra”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En el Barrio Meiggs se desarrolló este jueves un operativo de Carabineros y migración para realizar una fiscalización a vendedores. Hasta la instancia llegó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien abordó el plan de seguridad del gobierno afirmando que él recibió un documento “bastante acabado”.

    Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los 3 ejes; los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran 7 también, nosotros los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado”, informó el secretario de Estado.

    Añadiendo que “nosotros no creemos en la refundación de partir de cero y, sobre todo, cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura, este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione”.

    Además, insistió en que “la exministra me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base, efectivamente, para presentar, para elaborar lo que presentamos en el Congreso”.

    Por otro lado, respecto a las acusaciones por parte de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que emitió en el podcast Cómo te lo explico, donde aseguró que existía un plan de seguridad, y que “lo que sé es que llegó al Ministerio del Interior y desde el Ministerio del Interior me imagino que alguien pensó que era bueno agregarle cosas o sacarle cosas”.

    Al ser consultado por qué el plan de seguridad no fue oficializado tras ser enviado a Interior, el actual ministro de Seguridad respondió: “No sé, se lo tendría que preguntar a la exministra”.

    Más sobre:SeguridadPlan de SeguridadMinisterio del InteriorMartín ArrauMaría Victoria Quintana

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