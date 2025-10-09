SUSCRÍBETE
Nacional

Ministro Cordero: “El despliegue de las Fuerzas Armadas está ya hace tres años, no es que sea un tema de última hora”

El titular de Seguridad además destacó el rol que han tenido las Fuerzas Armadas en la frontera, señalando que “el número de inmigración irregular se ha reducido significativamente".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este al anuncio del Presidente Boric, de una reforma constitucional que permitirá –mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario– desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera.

En conversación con Radio Duna es que el titular de Seguridad, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el anuncio y la visita del mandatario a la zona apuntando que “el despliegue de las Fuerzas Armadas está ya hace dos años y medio, tres años. Entonces, no es que sea un tema de última hora”.

De acuerdo a lo que señaló frente a las críticas de los candidatos presidenciales, ”todas las críticas en un contexto de contienda electoral que me parece que es bien legítimo que se dé. En eso yo creo que no hay que tener problemas".

Es así como frente a las cuestionamientos que realizó la candidata Evelyn Matthei, la cual señaló que “me alegra que por fin, al casi terminar su mandato, el Presidente entienda la importancia de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera”, Cordero apuntó que “Yo creo que la respuesta a esa crítica es una respuesta que ha dado el propio presidente de la República”.

“El presidente de la República el mismo ha tenido una visión crítica de cómo dimensionaba o dimensionó el gobierno estos ámbitos cuando arribó el gobierno, desde el punto de vista de Fuerzas Armadas y Policía”, apuntó el ministro, agregando que “No es que esto sea última hora, el despliegue de las Fuerzas Armadas está ya hace dos años y medio, tres años. Entonces, no es que sea un tema de última hora, pero yo creo que detrás de esa crítica hay una crítica política de la aproximación original".

En la misma línea, frente a los dichos de José Antonio Kast, Cordero mencionó que “Yo creo que es lícito criticar a la autoridad electa democráticamente, pero ayer estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y también estaban los jefes de las policías y es conveniente que las personas sepan lo que se ha hecho, la cantidad de recursos que se han invertido, y que con indiferencia quien gobierne este país”.

Según reiteró, “el despliegue en la macro zona norte es producto de una reforma constitucional pactada entre el gobierno y la oposición que quedó en la norma constitucional de infraestructura crítica. Y luego, en una norma transitoria que es lo que permite que hoy día funcionen las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que se aprobó en el Congreso. Lo que dijo el presidente de la República ayer y la reforma del gobierno es, ¿Sabe qué? Esto que ha estado funcionando bien hay que separarlo de infraestructura crítica y por lo tanto tiene que tener una regulación distinta".

Rol de las Fuerzas Armadas

En la ocasión, Cordero además destacó la labor de las Fuerzas Armadas señalando que “esa experiencia ha sido positiva desde el punto de vista de los controles que realizan, de cómo cooperan desde el punto de vista del control en la macrozona sur, incluyendo los controles de identidad”.

“El número de inmigración irregular se ha reducido significativamente. Pero el gran desafío que tiene Chile también en la macrozona norte es el control del contrabando”, agregó Cordero, apuntando que “el rol de trabajo cooperativo entre las Fuerzas Armadas y las Policías también se ha ido desempeñando en ese ámbito”.

“Este es un asunto que se trabajó con las Fuerzas Armadas, también con las Policías, y el anuncio del Presidente de la República ayer tiene que ver también con una conversación previa con todas las instituciones”, señaló.

En la misma línea, Cordero señaló que “el éxito del despliegue de Fuerzas Armadas en la macrozona norte es muy evidente”, apuntando que se han evitado más de 70 mil ingresos irregulares al país.

Cordero además se refirió al cambio en rol de las Fuerzas Armadas, mencionando que “¿Tiene sentido ese rol en la frontera, desde el punto de vista del mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Ahora, desde la perspectiva de cómo las instituciones de estas características se adaptan a los nuevos tiempos, también. Y por eso, este ha sido un proceso de diálogo y desarrollo con las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas en estos han cumplido un rol bien relevante".

