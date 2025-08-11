Ministro Cordero por organizaciones tras el robo de cables: “Ocupan nuestros puertos para exportar al extranjero”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este lunes a las organizaciones criminales dedicadas al robo de cables en nuestro país señalando que estas “ocupan nuestros puertos para exportar al extranjero”.

Según detalló durante la mañana de este lunes el ministro, “hay antecedentes muy sólidos de la forma y modo en que operan este tipo de organizaciones”, a la vez que recordó que ya hay investigaciones penales en curso.

De acuerdo a lo que expresó el ministro, “este tipo de organizaciones que no son simplemente el robo de cables que dejan sin luz, sino que además operan como verdaderas estructuras que tienen hasta fundiciones, que les ha permitido ocupar fachadas legales para poder hacer exportaciones hacia el extranjero, principalmente hacia Asia”,

“Lo que quiero decir con esto es que son organizaciones criminales muy estructuradas que ocupan además nuestros puertos para exportar al extranjero”, mencionó, enfatizando que “esas investigaciones están en curso y adicionalmente la Subsecretaría de Seguridad Pública ha conformado una fuerza de tarea con las empresas que están asociadas al sector, a las cuales la Comisión Especial Investigadora tendrá conocimiento el día mañana que le serán entregados los antecedentes por el subsecretario”.

Finalmente según señaló, “es una estructura criminal además, esencialmente llevada a cabo por organizaciones nacionales, que es una cosa además de un perfil muy específico”.

Salida al extranjero de vehículos robados

En la ocasión, Cordero además abordó la salida del país de vehículos robados apuntando que “nosotros tenemos antecedentes del robo de vehículos y sus salidas hacia Bolivia y Perú, pero principalmente por pasos no habilitados hacia Bolivia”.

Según detalló, “¿Cuál es el destino final de esos vehículos? Es un asunto respecto del cual nosotros podemos tener hipótesis de trabajo, pero el principal trabajo que de las policías en las zonas fronterizas a propósito del robo de vehículos está vinculado a estas dos áreas de la frontera que es principalmente a donde salen estos vehículos robados".