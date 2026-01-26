SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro Cordero y detención de Ángela Vivanco: “Es un golpe institucional muy severo”

    El ministro de Seguridad indicó que la detención es “una cuestión muy severa, y en mi opinión, es una cuestión más severa todavía en el contexto y el rol que cumple la Corte Suprema”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Ministro Luis Cordero. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta jornada en Radio Duna la detención ocurrida la noche de ayer de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

    La exmagistrada fue trasladada hasta dependencias policiales y este lunes será formalizada.

    Consultado al respecto, el ministro Cordero expresó que esto significada “un golpe institucional” muy fuerte.

    “La detención de un exministro de la Corte Suprema, que además fue removida de su cargo por los hechos a los cuales está asociada su detención, es por cierto un golpe institucional muy severo” sostuvo.

    Esto, explicó, ya que en sociedades polarizadas, los tribunales supremos “cumplen un rol muy determinante como árbitros de esa tensión”.

    “Entonces cuando usted tiene a su vez un impacto de un caso de corrupción en la Corte Suprema, ese árbitro institucional por cierto se ve debilitado (...) es una cuestión que va más allá de la imagen -que es muy fuerte- sino de lo que todo eso implica en el fondo”, sostuvo.

    En Chile, explicó “no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema”, y por tanto, esta situación “es una cuestión muy severa, y en mi opinión, es una cuestión más severa todavía en el contexto y el rol que cumple la Corte Suprema”.

    Asimismo, apuntó que no solo hay que quedarse con este hecho, sino también “con todo el proceso previo” a la detención.

    En esto, Cordero destacó la reacción del Colegio de Abogados, señalando que “fue oportuna”, y que para cualquier abogado, “ver una circunstancia de estas características, tiene un impacto muy corrosivo porque cuestiona la independencia e imparcialidad de los jueces”.

