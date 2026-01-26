SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    La aprehensión se concreta luego de que la Corte Suprema declarara admisible una querella de capítulos que abre la puerta a su formalización.

    Por 
    Roberto Martínez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo en la comuna de Las Condes a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien será trasladada hasta dependencias policiales y este lunes sería formalizada, en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público.

    La detención ocurre tras un fallo clave del máximo tribunal, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida la formalización y la eventual solicitud de prisión preventiva.

    El fallo que despejó el camino a la detención

    Dicha resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, quienes confirmaron el fallo de primera instancia y dieron por admisibles los cuatro capítulos de la querella en contra de Vivanco.

    En el escrito, el Ministerio Público imputa a la exmagistrada eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco de la denominada trama bielorrusa, cuyo eje es el millonario litigio entre el consorcio Belaz Movitec y Codelco.

    Según la Fiscalía, Vivanco no se habría inhabilitado pese a sus vínculos con Eduardo Lagos y Mario Vargas; habría acelerado la tramitación de recursos a favor de Belaz Movitec, obtenido un presunto beneficio económico por resoluciones adversas a Codelco y, posteriormente, habría lavado los dineros obtenidos.

    “La imputación efectuada reviste seriedad y verosimilitud suficientes”, sostuvo la Corte Suprema, agregando que los antecedentes permiten hallar mérito para que la Fiscalía continúe con la investigación y solicite medidas cautelares de máxima intensidad.

    Disidencias y el debate por el lavado de activos

    Pese a la decisión mayoritaria, el fallo incluyó una disidencia parcial de los ministros Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo, quienes estimaron que no existen, por ahora, elementos objetivos suficientes para vincular de manera directa los gastos atribuidos a Vivanco con dineros provenientes del delito de cohecho.

    Ambos magistrados consideraron plausible el argumento de la defensa, encabezada por el exdefensor nacional Carlos Mora Jano, en cuanto a que viajes recreativos y pagos de tarjetas de crédito podrían haber sido solventados con ingresos regulares de la exministra, provenientes del Poder Judicial y de su actividad académica.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama BielorrusaJudicialPolicialCarabineros

    Portada del dia

