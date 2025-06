Ministro de Justicia por cierre de Punta Peuco: “Es un penal especial que no tiene mayor justificación”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó durante la mañana de este lunes el anuncio del cierre de la cárcel de Punta Peuco, que realizó el Presidente Gabriel Boric durante la cuenta pública del domingo, apuntando que “es un penal especial que no tiene mayor justificación”.

En conversación con T13 es que el ministro señaló que "La diferencia de esto es que es un establecimiento especial para las personas que violaron los derechos humanos. Y eso, la verdad, no tiene ninguna justificación ni tampoco ningún sentido práctico dentro del sistema de gendarmería“.

De acuerdo a lo que agregó, “de hecho, restringe las posibilidades de gendarmería al interior del sistema penitenciario porque no cuenta con ese penal para los planes de segregación general que tiene. No hay ninguna justificación, por ejemplo, para que ahí no hayan otros adultos mayores“.

"No hay ninguna justificación y eventualmente hay personas que no tienen una condición de salud para que sea necesario que estén en ese penal y podrían estar en otro establecimiento penal, pero tenemos, por así decirlo, esta restricción dada la forma en que se creó el penal que no tiene ninguna justificación para el sistema penitenciario", agregó.

Posteriormente en conversación con Radio Futuro, es que el ministro señaló que “la segregación se hace por condiciones que son objetivas. Por edad, por eventualmente nivel de peligrosidad, por sexo. Esas son las segregaciones comunes que tienen el común de las personas que cometen delitos. No se hacen segregaciones para personas que cometieron delitos específicos en un momento determinado de la historia de nuestro país. Entonces en ese sentido cambia. Va a ser un penal común”.

Críticas de Evelyn Matthei

El titular de justicia también abordó los cuestionamientos surgidos de parte de la candidata de la oposición Evelyn Matthei, quien señaló que no costaría “nada revertirlo”.

“Nosotros esperaríamos que todos los sectores políticos tuvieran un alto compromiso con los derechos humanos. Tal como el presidente Piñera tuvo el compromiso y tuvo la capacidad de cerrar el penal Cordillera porque entendía lo que estaba en juego para el futuro de nuestra sociedad“, señaló Gajardo.

“Nosotros esperaríamos que la medida que estamos tomando el día de hoy sea continuada por cualquier otro posible presidente o presidenta el día de mañana por el compromiso que tienen con el valor de los derechos humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia y para nuestro sistema institucional”, detalló.

Fecha de cierre

Respecto a cuando se concretaría el cierre, el ministro señaló que “nosotros vamos a dejar todo afinado en lo administrativo y con el plan de segregación en marcha".

“El decreto se va a dictar dentro de los próximos meses. Tiene que ir a toma de razón de la Contraloría y en ese marco vamos a dejar cambiado formalmente el penal y con un plan de segregación”, agregó.