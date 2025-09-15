SUSCRÍBETE
Nacional

Ministro de la Suprema Leopoldo Llanos se reúne en Ginebra con Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas

El magistrado chileno tuvo la oportunidad de comentar los avances en la materia dados por el Poder Judicial.

José NavarretePor 
José Navarrete

El ministro de la Corte Suprema Encargado de Asuntos de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, se reunió en la ciudad suiza de Ginebra con el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias que se creó creó en virtud de la resolución 20 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se trata de un órgano que ayuda a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de las víctimas.

La instancia está desarrollando su 137° sesión del 15 al 24 de septiembre de 2025 para examinar 1.317 casos de 44 países y ocho casos relativos a actos equivalentes a desapariciones forzadas perpetrados por agentes no estatales.

El ministro Llanos asistió a la cita acompañado del director de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto, la jefa del Departamento de Sistemas de Protección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Catalina Zegers, y la jefa del Departamento de Sistemas Multilaterales de Protección de Derechos Humanos y Asuntos Bilaterales de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, Catalina Fernández,

Llanos tuvo la oportunidad de comentar los avances en la materia dados por el Poder Judicial y de recibir de parte de la presidenta de la instancia, Gabriella Citroni, y los demás integrantes, las apreciaciones sobre el trabajo realizado tanto por la judicatura como por el Estado chileno en general para el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada el país.

La tarde de este lunes, el ministro, acompañado también del director de Estudios de la Corte Suprema, participará en el diálogo constructivo que junto a una delegación de diferentes instituciones del Estado de Chile se tendrá con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para rendir cuenta sobre la implementación del Pacto asociado a esos derechos.

