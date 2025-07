Ministro Gajardo por sicario de Meiggs: “La comunicación que deja sin efecto una medida cautelar es el origen del problema”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió esta mañana a la libertad del sicario venezolano sindicado como uno de los responsables del homicidio del comerciante José Reyes (43), conocido como el Rey de Meiggs, apuntando que “la comunicación que deja en libertad y deja sin efecto una medida cautelar es el origen del problema”.

En conversación con T13 Radio, el ministro se refirió a la libertad del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, quien inicialmente fue identificado como Osmar Ferrer, apuntando que “primero hay que investigar” y que “esto se tiene que esclarecer administrativamente y penalmente”.

“En el mejor de los casos tenemos una situación que es producto de una negligencia y es impresentable o sea, es un muy mal escenario”, mencionó Gajardo, enfatizando que “en el peor de los casos tenemos la comisión de delito, lo que haría esto muy grave”.

Es así como el ministro de Justicia apuntó que “lo que he señalado es que la comunicación que deja en libertad y deja sin efecto una medida cautelar es el origen del problema en el que estamos, al menos formalmente. Porque, claro, si hay concomitancia y hay algún tipo de coordinación entre algunos funcionarios del Poder Judicial y Gendarmería, hay un hecho mucho más grave”.

“Si fuera solo negligencia, hay un origen del problema y ese origen está ahí. Pero lo que yo también he dicho es que eso se tiene que investigar a través de los conductos regulares. Y lo tercero es que me parece que en esto no cabe ningún tipo de defensa corporativa”, mencionó.

Estado de Gendarmería

En la ocasión, Gajardo también se refirió al estado en el que se encuentra Gendarmería señalando que “yo no diría que es una institución corrupta”.

El titular de Justicia apuntó que “yo creo que Gendarmería es una institución que trabaja de una manera muy compleja. Que es una institución que no se ha fortalecido en el tiempo como se debió haber fortalecido. Que está enfrentando un fenómeno como el del crimen organizado, que ha tenido que ir enfrentándolo sobre la marcha".

“Es una institución que nosotros, en este gobierno, hemos fortalecido bastante. Le hemos entregado más facultades mediante la ley. Le hemos dado la posibilidad de generar departamentos de investigación criminal dentro de Gendarmería, precisamente para eliminar cualquier viso o atisbo de corrupción, agregó Gajardo.

Es así como mencionó que “yo creo que sería muy arriesgado decir que es una institución corrupta en su conjunto. Yo diría que es una institución que hace un trabajo muy difícil, muy complejo. La mayoría de los funcionarios son funcionarios probos. Tenemos funcionarios que se apartan de sus funciones institucionales, como en general en todas las instituciones. Lo que ocurre es que ahí tienen un efecto más grave. Pero yo no diría que es una institución corrupta”.

De acuerdo a lo que añadió, “nosotros hemos fortalecido la institución. De hecho, generamos lo que se denomina la oficina de investigación criminal dentro de Gendarmería. Entre otras cosas, para abordar los casos de corrupción dentro de Gendarmería”, apuntando que “está en pleno proceso de llevar adelante investigaciones que creemos que van a ser muy relevantes para ir limpiando la institución”.