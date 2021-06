Ministro Paris: “No hemos visto el dilema de la última cama”

“Estamos en una situación límite. En camas UCI, el Maule enfrenta una sobrecarga laboral agobiante, con camas no habilitadas porque no hay personal, están con licencia médica”, dijo Dahiana Pulgar, presidenta regional del Colmed en el Maule, en un video testimonial que busca difundir la gravedad de la situación hospitalaria.

“Hoy nos encontramos absolutamente completos, sin ninguna cama disponible. Eso, en realidad, es un riesgo enorme y estamos en una situación bastante crítica, pensando en que vamos a tener pacientes a los cuales no vamos a poder atender”, aseguró el Dr. Luis Foncea, presidente regional de Aconcagua.

Una realidad que no dista mucho en la Región Metropolitana, sobre la cual la doctora y presidenta regional Francisca Crispi, dijo: “Hemos llegado a una ocupación de un 99% de las camas críticas con más de 2.500 camas críticas ocupadas, lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país”.

En este contexto, preguntar respecto a la implementación de camas UCI fue inevitable durante el balance Covid de este lunes, en el que públicamente las autoridades del Minsal entregan las cifras más recientes de la pandemia, y las medidas a implementar.

“El recurso humano ha sido fundamental para aumentar las camas críticas en nuestro país, de 1.200 a 4.500 camas. Y eso es mucho más que un respirador o una cama física. (...) Para aumentar esta capacidad, sin lugar a dudas que ha sido fundamental la colaboración de todo el equipo de salud”, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

“De cara al invierno estamos diseñando planes conjuntos con la atención primaria para poder resolver gran parte de la problemática menos grave en SAPU comunales, extendiendo sus jornadas laborales, de tal manera que los pacientes con menos complejidad se puedan resolver a ese nivel y no tengan que llegar a servicios de urgencia hospitalarios, donde se ven los casos más graves”, añadió Dougnac.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo énfasis en que se está aplicando una estrategia doble, “porque requerimos el equipo humano y camas para dar la atención de tipo compleja, como lo son las camas UCI o UTI. Los pacientes hospitalizados con Covid ocupan el 75% de las camas, pero para evitar que lleguen a hospitalizarse, obviamente hay que cuidarse”.

“No hemos visto el dilema de la última cama”, aseguró el ministro, “y obviamente estamos muy consciente de que el personal está muy agotado. Por eso mismo, cuando nos piden más camas, no solamente hay que pensar en más camas, hay que pensar en la necesidad y reconocimiento que hacemos al personal”, dijo ratificando la necesidad de equipo humano en simultáneo con las camas físicas.

“Por eso pedimos a la población que tome consciencia de que nuestros personal está agotado, y que si no se cuidan se van a contagiar, van a caer grave y van a contagiar a otros. Por eso la estrategia es doble: prevenir y darle a nuestros compatriotas la mayor cantidad de posibilidades para hospitalizarse y se atendidos”, continuó Paris.

“Los trabajadores de la salud que están agotados, lo reconocemos, estamos haciendo esfuerzos, por eso nos cuesta abrir más camas, no por falta de ventiladores, si no porque el personal de salud ya no da más. Y eso tiene que ser valorado para que se cuiden, porque no queremos que tengan que concurrir al hospital”, concluyó en esta materia.