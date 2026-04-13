Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización

En los últimos años los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes ha aumentado en más de un 500%. Así lo han advertido esta jornada desde el Minsterio de Salud, por lo que han hecho un llamado preventivo para ceñirse a la dosis diaria recomendada y no sufrir complicaciones.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, desde la cartera pusieron la alerta sobre la situación..

“Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestro niños y adolescentes”, sostuvo al respecto en la publicación Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica UC.

“Los registros del CITUC muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años, los casos en adolescentes pasaron de 168 en el 006, a más de mil en el 2025″, detalló. “Por su parte, los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en los mismos años”.

En esta línea, advirtió el experto, uno de los principales riesgos es el daño hepático severo que puede aparecer horas después de haber ingerido el medicamento.

“En los casos más graves estas intoxicaciones requieren hospitalización, el uso de antídoto e incluso un trasplante hepático”, señaló.

Junto con esto, el experto también rechazó los retos virales de internet que invitaran a los jóvenes a consumir grandes cantidades de este fármaco, advirtiendo que “es fundamental informarse” y que “los retos en redes sociales no son un juego”