    Nacional

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Se trata de una persona adulta que no contaba con vacuna y que realizó viajes por Europa y Sudamérica recientemente. Sujeto ya completó su período de aislamiento.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Uno de los síntomas del sarampión es la aparición de manchas rojas en la piel. Imagen de contexto.

    El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este viernes que se registró un caso de sarampión importado en el país, enfermedad la cual contrajo un paciente, residente de la Región Metropolitana, que no contaba con registro de vacunación contra la enfermedad.

    De acuerdo a lo señalado por la certera, el Instituto de Salud Pública (ISP), confirmó la existencia de un caso, tras un análisis a las muestras de la persona afectada.

    El Minsal señaló que se trata de una persona adulta, con antecedentes recientes de viaje por el Viejo Continente, así como por Sudamérica y que no registra vacunas contra el sarampión-rubéola en el país.

    “El paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento”, señala la repartición.

    Asimismo, agregan que “los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación”, al tiempo que confirman que se mantiene la vigilancia epidemiológica e información a la población.

    Pese a este caso, la secretaría de Estado recalca que la enfermedad mantiene su condición de “eliminación de sarampión” otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y recuerda que el último caso importado registrado, ocurrió en el año 2023.

    ¿Qué es el sarampión?

    El Ministerio de Salud, además, aprovechó de recordar de qué se trata el sarampión. Lo define como una enfermedad altamente contagiosa, la que se transmite de persona a persona, a través de gotitas respiratorias, las que se emiten al toser, estornudar o hablar.

    Tiene un período de incubación de siete a 21 días y señala que el período de contagio ocurre “desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel”.

    Respecto al riesgo, se señala que puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.

    En cuanto a los síntomas, se recomienda poner atención si se presentan manchas rojas en la piel, las duran de 3 a 7 días; fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, conjuntivitis, malestar general y dolor articular, como también descamación final de la piel una vez que desaparecen las manchas.

    Ante lo anterior, recomiendan el uso de mascarilla y acudir a un centro de salud; como también evitar el contacto con otras personas y tener un registro de sus últimos viajes.

    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    Las huellas del régimen de Maduro en el crimen de Ojeda

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

