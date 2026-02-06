Minsal confirma segundo caso de sarampión importado en lactante que estuvo en México

Un lactante de 11 meses es el segundo caso de sarampión importado al país luego de estar en México. Imagen referencial.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó durante este jueves un segundo caso de sarampión importado en el país, luego de que un lactante ingresara al país tras una estadía en México.

De acuerdo a la cartera, el caso corresponde a un menor de edad de 11 meses “con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses”.

Desde el Minsal agregan que “el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento”.

El caso del lactante se registra luego de que en enero pasado, se confirmara que una persona adulta llegó con la afección tras realizar viajes por Sudamérica y Europa.

¿Qué es el sarampión?

El Ministerio de Salud, además, aprovechó de recordar de qué se trata el sarampión. Lo define como una enfermedad altamente contagiosa, la que se transmite de persona a persona, a través de gotitas respiratorias, las que se emiten al toser, estornudar o hablar.

Tiene un período de incubación de 7 a 21 días y señala que el período de contagio ocurre “desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel”.

Respecto al riesgo, se señala que puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.

En cuanto a los síntomas, se recomienda poner atención si se presentan manchas rojas en la piel, las que duran de 3 a 7 días; fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, conjuntivitis, malestar general y dolor articular, como también descamación final de la piel una vez que desaparecen las manchas.

Ante lo anterior, recomiendan el uso de mascarilla y acudir a un centro de salud; como también evitar el contacto con otras personas y tener un registro de sus últimos viajes.