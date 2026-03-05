SUSCRÍBETE
    Nacional

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Las autoridades precisaron que los operativos de salud rotarán por diversas estaciones de las Líneas 2, 3, 4 y 5, en horarios de mañana y tarde, durante todo el mes de marzo.

    Por 
    Javiera Ortiz

    En un esfuerzo por adelantar la protección de la ciudadanía ante el próximo invierno, el Ministerio de Salud (Minsal) y Metro de Santiago inauguraron un punto de vacunación en la estación Cal y Canto de la línea 2. El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización contra la influenza y Covid-19 de grupos de riesgo “al paso” de sus trayectos diarios.

    Es el segundo año consecutivo que el Minsal adelanta la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, que comenzó oficialmente el 1 de marzo, para proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios.

    Según la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, la razón de esto es que “desde la pandemia en adelante hemos observado que en todos los inviernos la circulación viral se ha adelantado de manera muy significativa. Aproximadamente 4 semanas”, señaló.

    “El peak de mayor circulación viral el año pasado se dio entre la segunda y la tercera semana de mayo. Eso quiere decir para nosotros como autoridad sanitaria algo muy concreto y muy práctico. Tenemos menos tiempo para protegernos para llegar de manera segura y resguardados a ese momento de mayor circulación viral”, agregó Albagil.

    Asimismo, las autoridades precisaron que los operativos de salud rotarán por diversas estaciones de las Líneas 2, 3, 4 y 5, en horarios de mañana y tarde, durante todo el mes de marzo. En específico, el módulo de Cal y Canto funcionará hasta el 13 de marzo en horario matinal.

    La subsecretaria de Salud destacó cambios importantes en los grupos que deben recibir las dosis gratuitamente. En cuanto a la influenza, el grupo de personas mayores se amplió, abarcando ahora desde los 60 años e incluye a niños desde los 6 meses hasta 5° básico, embarazadas y enfermos crónicos.

    En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destacó la importancia de esta iniciativa. “Esta campaña de vacunación que es una campaña consolidada una política de Estado que trasciende las administraciones. Esto es parte de una política más amplia donde preparamos la red asistencial y las camas hospitalarias”, precisó.

    En tanto, el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, destacó los más de 200 puntos de vacunación en la región. “Es importante que puedan conocer estos lugares, los establecimientos de atención primaria están completamente disponibles con el stock para las vacunas para esta campaña y es fundamental que todos puedan acercarse para que puedan protegerse”, señaló.

    ¿Cuáles son los grupos prioritarios que deben vacunarse?

    La vacunación es gratuita en los puntos de vacunación que dispondrá el Metro de Santiago y está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves, quienes solo deberán presentar su carnet de identidad. Específicamente.

    • Personas de 60 años y más para la influenza y 65 años y más para la vacuna del COVID-19 y vacuna neumocócica.
    • Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
    • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).
    • Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).
    • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.
    • Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.
    • Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).
