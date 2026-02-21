“Monasterio 2.0″: operativo interinstitucional en cárcel de Valdivia deja siete detenidos

Un operativo interinstitucional de Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló a una red dedicada a ingresar elementos prohibidos al Complejo Penitenciario (CP) de Valdivia, proceso que concluyó con siete detenciones.

“Monasterio 2.0″ se ejecutó paralelamente en el interior y exterior de la unidad penal. 12 domicilios fueron allanados por la PDI, proceso que derivó en la detención de las siete personas. De manera simultánea, personal del Departamento de Seguridad Penitenciaria llevó a cabo un operativo en ocho módulos del recinto penitenciario, interviniendo a 829 internos.

“Producto de este trabajo colaborativo entre la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, bajo la dirección del Ministerio Público, el día de hoy se está dando cuenta de un procedimiento, una investigación, una segunda fase de una operación que viene hace más de dos años y que está orientada a atacar grupos criminales, que se encuentran dedicados a la internación de sustancias ilícitas hacia el interior de recintos penitenciarios, particularmente, a la cárcel de Valdivia”, resalta el jefe Nacional (s) de Crimen Organizado la PDI, Johnny Fica Méndez.

La banda ingresaba, a través de lanzamientos desde el exterior, sustancias ilícitas y elementos prohibidos a la cárcel valdiviana. De hecho, con información del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, lograron recuperar las especies arrojadas desde el exterior, más la incautación de 39 celulares, sustancias ilícitas y armas de confección artesanal, “más 13 cuerdas acondicionadas para recoger pelotazos”, según consignan en el comunicado del operativo.

“Vamos a seguir trabajando, poniendo el énfasis en el trabajo organizado, en conjunto, que nos va a permitir llevar más seguridad, no solamente a los establecimientos penales, sino también al exterior, sobre todo a las personas que habitan en las cercanías de las unidades penales”, sostiene el Inspector Operativo de Gendarmería, Mario Cid Dinamarca.