Moreira previo a comisión donde se analiza caso del sicario liberado: “Las organizaciones del Estado están totalmente debilitadas”

Durante la jornada de este miércoles, las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado analizarán el caso del sicario liberado. Previo a la cita, el senador Iván Moreira, se refirió al hecho señalando que “las organizaciones del Estado están totalmente debilitadas”.

Minutos antes de entrar a la reunión, es que el senador señaló que ”las instituciones del Estado están totalmente debilitadas y como están debilitadas es que se ha podido infiltrar el crimen organizado y la droga a esas entidades".

“Esta es una responsabilidad de todos, tenemos que tener un compromiso con el país porque este es un problema de Estado”, agregó Moreira enfatizando que “si el Estado no soluciona los problemas y lo hace bien, porque ahora no podemos equivocarnos, no podemos equivocarnos, porque si nos equivocamos el triunfo permanente va a ser del crimen organizado, que ya ha superado al gobierno, a las autoridades policiales y a la justicia”.

La cita cuenta con la presencia de diferentes autoridades, como el fiscal nacional, Ángel Valencia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director subrogante de gendarmería, Rubén Pérez.

Por parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en su llegada a la cita señaló que “Aquí hay una negligencia, al menos, que todas las posibilidades son malas posibilidades y hemos dicho también que el origen del error está en una comunicación que nunca se debió haber hecho a Gendarmería de Chile”.

“Todo esto está en materia de investigación tanto en el ámbito penal como administrativo y creo que lo más conveniente es que las investigaciones terminen”, agregó.