SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Mpox sigue presente en Chile, pero con drástica reducción: de 1.402 casos el primer año a 186 en 2025

El virus que aterrizó en Chile en 2022, y antes conocido como viruela del mono, se expandió rápidamente, obligando al Minsal a declarar alerta sanitaria. Y aunque no ha desaparecido, autoridades y expertos aseguran que hoy está controlado gracias a la vacunación, proceso que sigue activo para los grupos objetivos.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales
Dado Ruvic

El 17 de junio de 2022 se confirmó el primer caso de Mpox -conocida anteriormente como viruela del mono- en Chile. Y aunque la enfermedad no era nueva, el hecho fue la confirmación de que el brote mundial que empezó ese año y que provocó miles de contagios y cientos de muertes en el mundo, aterrizaba en el país. Con los antecedentes del Covid-19 encima, las alarmas se levantaron y rápidamente el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió una alerta sanitaria.

Y tal como otros brotes virales, la enfermedad que provoca erupciones cutáneas en manos, pies, cara, boca, pecho o incluso en las cercanías de los genitales y fiebre, se propagó rápidamente por el resto del territorio nacional y solo ese año se registraron 1.402 casos: 1.381 confirmados y 21 probables. De estos contagios, 156 pacientes requirieron hospitalización y dos fallecieron producto del cuadro.

Luego, en 2023 hubo una leve alza, con 1.449 confirmados y otros 26 probables, mientras que el año pasado fue el más bajo de todos: 41 casos confirmados de Mpox y tres probables.

Pero ¿qué ha pasado con el Mpox en Chile desde entonces?

De acuerdo al último reporte del Minsal, si bien hay un alza respecto del año pasado, en Chile se han registrado 186 casos en lo que va de 2025. En julio se confirmaron 10 contagios.

En ese contexto, María Soledad Martínez, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Minsal, afirma que “la estrategia ha demostrado ser efectiva. En lo que va del año 2025 se han reportado 186 casos, lo que representa una disminución significativa desde el peak de contagios de 2022″.

La estrategia principal es la vacunación que comenzó su primera etapa el 19 de octubre de 2022, con inoculación tras la exposición o para contactos estrechos de casos confirmados.

Ahora, según lo informado por la cartera sanitaria, la vacunación contra el Mpox está dirigida a personas que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado, trabajadores sexuales, personas que viven con VIH de cualquier edad, quienes han presentado alguna infección de transmisión sexual en el último año, así como a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, independientemente de su edad, orientación sexual o identidad de género.

En tanto, respecto a la solicitud de la dosis para otras personas, la cartera ha comunicado en diversas ocasiones que no se vacunará a personas que acudan de manera espontánea, que no sean parte de los grupos objetivos. Y recalcan que no existe recomendación de vacunación masiva por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI).

Respecto al proceso de inmunización, la cartera sanitaria envió al Congreso un informe donde transparentó todas las cifras del programa de vacunación contra Mpox. Desde 2022, Chile ha comprado 92.400 dosis, con un costo cercano a 12 millones de dólares, y hasta abril de 2025 se han aplicado 33.494, siendo 2023 el año con más vacunaciones.

Al inicio, un solo vial -un frasco- podía rendir para varias dosis según la exposición, pero desde febrero de 2025 se utiliza la dosis completa de 0,5 mL para todos. Actualmente, quedan más de 70 mil dosis guardadas, algunas en el centro de distribución nacional y otras en los depósitos regionales, “listas para llegar a quienes las necesiten”, según indica el documento.

La jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Minsal afirma que ya no están todas las estrategias vigentes, pero que siguen atentos al virus. “La alerta sanitaria por Mpox en Chile finalizó el 30 de junio de 2025. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica nacional continúa activa y observando el contexto internacional. El 28 de febrero de 2025 se estableció un refuerzo de esta vigilancia debido a la detección del clado Ib del virus en África, Canadá y Estados Unidos. Eso sí, este clado no ha sido identificado en Chile”, concluye.

Por otra parte, Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, destaca que la inmunización ha sido clave: “Prácticamente no ha habido transmisión local, como sí ocurrió en el 2022. Y en Chile, de acuerdo a los reportes que hace la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, es donde tenemos mayores tasas de cobertura de vacunación entre población de mayor riesgo”.

Más sobre:SaludMpoxVacunasContagiosViruela del mono

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Avisos laborales anotan en agosto su menor nivel en 11 meses

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa
Chile

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

La Moneda invitó a los tres expresidentes a conmemoración del 11/09: Lagos y Frei se excusaron

Gobierno y oposición desescalan conflicto por reforma de voto obligatorio en búsqueda de un acuerdo

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
El Deportivo

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza
Mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”