Muere Alan Rivera, experiodista de La Tercera y diversos medios de comunicación

El periodista Alan Rivera Ramírez, quien trabajó más de una década en La Tercera, falleció ayer a sorpresivamente, a los 55 años, producto de un Accidente Cerebrovascular (ACV).

Nacido en Arica, Rivera estudió en la Universidad Católica del Norte y realizó su práctica en el diario El Mercurio, en 1996, desde donde partió una prolífica carrera en el periodismo escrito.

A a este diario llegó a principios de 2000, a la sección de noticias comunales del Gran Santiago. Luego fue subeditor de la sección Nacional, donde se especializó en temas de Trasportes, Obras Públicas y Medio Ambiente, además de formar a muchos periodistas.

De ahí, supo pasar al mundo de las comunicaciones corporativas. Fue jefe de prensa de los ministerios de Obras Públicas y Minería, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y desde hace varios años -hasta su partida- se desempeñaba como director de comunicaciones de la Agencia Simplicity.

Gran lector y buen dibujante, Rivera era fanático de los trenes y la fotografía. Desde hace un tiempo, además, se había transformado en un creativo -y polémico- redactor de X (exTwitter). Sus amigos destacan su buen sentido del humor y generosidad.

Desde aquí, uno de sus antiguos lugares de trabajo, damos nuestras condolencias a su esposa y a sus tres hijas -Fabiola, Mariana y Consuelo-, familia y amigos.

Sus funerales se realizarán hoy en el Parque del Recuerdo, con una ceremonia de despedida a las 16:00 horas en la capilla del mismo lugar.