Muere Alan Rivera, experiodista de La Tercera y diversos medios de comunicación
Trabajó en este diario entre 2000 y 2010 y desde varios años era director de Comunicaciones en la Agencia Simplicity.
El periodista Alan Rivera Ramírez, quien trabajó más de una década en La Tercera, falleció ayer a sorpresivamente, a los 55 años, producto de un Accidente Cerebrovascular (ACV).
Nacido en Arica, Rivera estudió en la Universidad Católica del Norte y realizó su práctica en el diario El Mercurio, en 1996, desde donde partió una prolífica carrera en el periodismo escrito.
A a este diario llegó a principios de 2000, a la sección de noticias comunales del Gran Santiago. Luego fue subeditor de la sección Nacional, donde se especializó en temas de Trasportes, Obras Públicas y Medio Ambiente, además de formar a muchos periodistas.
De ahí, supo pasar al mundo de las comunicaciones corporativas. Fue jefe de prensa de los ministerios de Obras Públicas y Minería, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y desde hace varios años -hasta su partida- se desempeñaba como director de comunicaciones de la Agencia Simplicity.
Gran lector y buen dibujante, Rivera era fanático de los trenes y la fotografía. Desde hace un tiempo, además, se había transformado en un creativo -y polémico- redactor de X (exTwitter). Sus amigos destacan su buen sentido del humor y generosidad.
Desde aquí, uno de sus antiguos lugares de trabajo, damos nuestras condolencias a su esposa y a sus tres hijas -Fabiola, Mariana y Consuelo-, familia y amigos.
Sus funerales se realizarán hoy en el Parque del Recuerdo, con una ceremonia de despedida a las 16:00 horas en la capilla del mismo lugar.
Lo Último
Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.