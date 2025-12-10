VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Muere Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad y abogado defensor de Augusto Pinochet

    Titulado en 1962, en la Universidad de Chile, se le consideraba uno de los mejores litigantes del país.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Archivo Copesa, abril de 2008. Jorge Fuica

    A los 87 años, producto de complicaciones tras una intervención quirúrgica, según información de El Mercurio, falleció este martes el abogado Pablo Rodríguez Grez.

    Egresado de la Universidad de Chile, titulado en 1962, se le consideraba uno de los mejores litigantes del país.

    Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, autor de una decena de obras sobre Derecho Civil y de numerosos artículos y monografías en materias de su especialidad.

    En un sondeo realizado en agosto de 2024, a propósito del caso Audio, se consultó a los abogados del país respecto de cuál consideraban que era el profesor “más destacado” en el área del Derecho. Pablo Rodríguez Grez fue el más mencionado (21%).

    “Ya había dejado de ejercer en el último tiempo, pero no había perdido el vivo interés por la profesión y, más aún, por lo que pasaba en el país, cuestión en la que siempre estuvo completamente al día. Su salud se había deteriorado en el último tiempo, pero nada hacía presagiar su tan rápida partida”, lamentó su antiguo socio, Pedro Pablo Vergara.

    Vergara, expresidente del Colegio de Abogados, resaltó el legado jurídico de Rodríguez Grez.

    “Era ante todo un abogado y, además, un gran abogado, que, no cabe duda, forma parte de la historia de nuestro país”, recalcó.

    Patria y Libertad

    En el segundo semestre de 1970, Rodríguez organizó, con otras figuras de la derecha juvenil, como Jaime Guzmán, que después se retiró, el Comité Cívico Patria y Libertad, con el fin de impedir la asunción de Salvador Allende al gobierno.

    Inspirado en ideas nacionalistas, corporativistas y anticomunistas, el movimiento Patria y Libertad sostuvo una oposición férrea contra la UP. La insignia de araña del grupo (tres eslabones de una cadena rotos en sus extremos), estuvo en todas las manifestaciones de la oposición.

    A fines de 1972, el grupo optó por la acción directa, creando sus Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales e internado clandestinamente fusiles desde Argentina. Roberto Thieme, como secretario general dirigía el movimiento.

    Rodríguez regresó a Chile el 10 de septiembre, cuando el grupo ya estaba casi inactivo.

    Su frustrado intento por llegar al decanato en la U. de Chile

    Ante la serie de querellas contra Augusto Pinochet por casos de derechos humanos, el letrado lideró su defensa. También lo representó en la investigación por los movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs de Washington.

    En 1997, siendo académico de la Faculta de Derecho de la Universidad de Chile, postuló al decanato, pero un grupo de estudiantes inició un movimiento que abortó su campaña. Como señal de molestia, algunos académicos, como el respetado jurista Eduardo Soto Klos, el expresidente del TC Iván Aróstica y Ramiro Mendoza excontralor y actual presidente del Colegio de Abogados, abandonaron la Casa de Bello.

