SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Mulet pide citar a ejecutivos de Metro por fallas técnicas en servicio: empresa se defiende y afirma que “han disminuido notablemente”

El parlamentario, integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tiene como objetivo que se detallen las medidas que se toman para contrarrestar las fallas.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

El diputado Jaime Mulet (FRVS), integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pidió citar a la instancia a los ejecutivos de Metro de Santiago debido a las reiteradas fallas y suspensiones de frecuencia que ha experimentado el servicio durante los últimos meses.

Esto luego de que, a la vuelta de Fiestas Patrias, este lunes 22 de septiembre en horario punta el servicio de las líneas 1 y 2 se viera afectado por desperfectos técnicos, que complicó a cerca de 40 mil usuarios en ese lapso.

El parlamentario indicó que “en la última etapa hemos visto cómo, una y otra vez, las líneas del Metro presentan interrupciones que no solo generan malestar, sino que producen un impacto directo en la vida de los chilenos: en el trabajo, en la educación, en la salud y en el comercio. El tiempo de las personas no puede seguir viéndose vulnerado por un servicio que debería ser sinónimo de eficiencia y confianza”.

Por ello, dijo que solicitó que los ejecutivos del Metro de Santiago sean citados a la comisión de la Cámara de Diputados para dar cuenta de esta situación y que detallen las medidas que se toman para contrarrestar las fallas.

“Mi compromiso es que el Metro funcione con la dignidad que merecen sus usuarios. Resolver este problema es avanzar hacia un Chile más justo, equitativo y conectado”, concluyó Mulet.

“Esas fallas han disminuido notablemente”

La mañana de este martes el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, indicó que todavía no les llega la citación formal, pero que están dispuestos a asistir a la instancia. Asimismo, explicó que el transporte “presenta fallas, presenta averías y nuestro interés es, una vez que se produzcan esas averías, poderlas atender lo más rápidamente posible”.

“Es cierto, durante el primer trimestre de este año en la Línea 1 se concentró una serie de eventos y fallas que hizo que tuviésemos una menor confiabilidad; pero desde ya el segundo trimestre en adelante esas fallas han disminuido notablemente”.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, precisó que “es importante transmitir que Metro hace esfuerzos importantes porque esto no ocurra. Para Metro cada vez que hay una interrupción del servicio es una pesadilla, lo mismo que para los usuarios, no nos cabe ninguna duda, y por eso se trabaja en tratar de que esto sea lo menos frecuente posible”.

Anteriormente, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, entregó cifras que señalan lo mismo: la tasa bruta de incidentes con corte de servicio mayor a 30 minutos era de 28 en 2023, y 18 en 2024, según su memoria del año pasado. A abril de este año llevaban seis. En 2019, el último año comparable, previo al estallido social y la pandemia, fue de 19.

En un dato más actualizado, Metro detalló que en 2024 los eventos de esa magnitud bajaron de 28 a 18, una reducción del 36%. En lo que va de 2025 van 15 interrupciones, mientras que a la misma altura del año pasado se habían registrado 16.

Según explicó Bravo, la tasa general de averías (medida como número de averías por millón de kilómetros recorridos por coche) ha ido subiendo desde 19,99 en 2023, a 22,45 en 2024, y a 23,46 a abril de este año. Eso sí, aún se compara favorablemente con la tasa de 39,48 que registró en 2019.

Más sobre:Metro de SantiagoJaime Mulet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Boric nomina a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

4.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico
Chile

Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos
Negocios

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Liderar la IA con mirada estratégica e impacto

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Pablo Lemoine anticipa la revancha de los Cóndores contra Samoa a estadio lleno: “La gente va a jugar un papel importante”

Celulares ‘requisados’, medición de pliegues y masa muscular: el plan de Córdova para mantener en línea a la Roja Sub 20

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial
Cultura y entretención

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

De Massive Attack a Dua Lipa: cómo la crisis en Gaza movilizó al mundo de la música

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas
Mundo

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

Familiares de los rehenes amenazan con “seguir a Netanyahu” hasta la Asamblea General de la ONU

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint