    Nacional

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Desde el municipio, liderado por Maglio Cicardini afirmaron colaborar con la investigación por intervencionismo electoral y otros posibles delitos.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    YASNA PROVOSTE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La Municipalidad de Copiapó, liderada por Maglio Cicardini, se refirió este martes a los dichos de la senadora de la DC Yasna Provoste, quien acusó corrupción al interior del municipio. La casa edilicia no descartó presentar acciones legales en contra de la legisladora.

    La trama comenzó ayer durante la votación de la acusación constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa por sus vínculos con el cuestionado abogado Luis Hermosilla. En la instancia, el diputado acusador del PS, Daniel Manouchehri, durante los alegatos, mencionó a la senadora Yasna Provoste por aparecer en las conversaciones de Ulloa y Hermosilla, lo que despertó la indignación de la parlamentaria.

    La senadora por Atacama señaló que “quisiera pedirle al diputado Manouchehri un mínimo de coherencia. El señor diputado dijo ‘cuando el Congreso calla frente a la corrupción, se vuelve cómplice’. Yo me pregunto por qué ha callado todo este tiempo la corrupción que aqueja al municipio de Copiapó”, donde lidera Maglio Cicardini, el padre de la diputada Daniella Cicardini, pareja de Manouchehri y quien en la próxima elección busca un cupo en el Senado.

    Provoste apuntaba al supuesto intervencionismo electoral realizado en favor de Cicardini (hija) y otros posibles delitos que ya están siendo investigados por la Contraloría y la Fiscalía.

    Daniela Cicardini y su padre, Maglio Cicardini.

    Ante las acusaciones de Provoste, desde el municipio manifestaron su rechazo por la situación ocurrida ayer en la sesión que analizaba la AC contra Ulloa, la cual, afirma, está “amparada en el escándalo de corrupción del caso Hermosilla, en la cual la senadora de la República Yasna Provoste acusa a este municipio de diversos delitos tras conocerse la red de influencias que Ulloa mantenía en Atacama, la que alcanzaba a diversas autoridades e instituciones en la región”.

    “Desde el municipio procuraremos resguardarlos, por lo cual no descartamos acciones penales sobre las acusaciones de delitos vertidas por la parlamentaria”, añadió el municipio liderado por Maglio Cicardini.

    Respecto a la investigación, sostienen que “como municipalidad hemos colaborado desde el primer minuto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía para esclarecer las denuncias que hoy son investigadas y hemos tomado todas las medidas administrativas internas que corresponden al caso”.

    “Hacemos un llamado a las autoridades y medios de comunicación a la prudencia para no desinformar a la comunidad sobre hechos que, de momento, forman parte de una investigación reservada, sobre la cual reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y con nuestros funcionarios y sus familias quienes están viendo afectada su honra con este caso", agregan.

    “A pesar de estas acusaciones infundadas queremos darle tranquilidad a la comunidad de que no descansaremos y seguiremos trabajando con fuerza y convicción por un mejor Copiapó”, finalizan.

