Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

Nueve funcionarios de de la Municipalidad de Maipú fueron destituidos y uno de ellos suspendo de sus funciones tras una serie de procedimientos disciplinarios llevados a cabo por la entidad municipal.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, y responden a diferentes situaciones de acoso, maltrato y corrupción.

Según detallaron desde la municipalidad, dos de los casos corresponden a situaciones de acoso sexual, y cinco a casos de maltrato y acoso laboral.

Sumado a esto, otros dos funcionarios fueron destituidos por faltas a la probidad, tras demostrarse que utilizaban sus cargos para extorsionar a locatarios comerciales de la comuna.

El alcalde Tomás Vodanovic, condenó el actuar de estas personas señalando que “este tipo de sanciones responden a rigurosos procesos de investigación, que toman tiempo y van en línea con nuestro deber de cumplir la ley con la mayor seriedad y rigurosidad que merece, haciéndonos cargo de situaciones que afectan a quienes velan por la integridad del servicio público”.

“Nuestro compromiso siempre será actuar con probidad, transparencia y, por lo mismo, en nuestro municipio no vamos a tolerar el maltrato, el acoso, ni ninguna práctica que vaya en contra de aquellos principios y que pongan en riesgo entornos laborales seguros, respetuosos y dignos”, añadió.