SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Según detallaron desde la municipalidad, dos de los casos corresponden a situaciones de acoso sexual, y cinco a casos de maltrato y acoso laboral.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Municipalidad de Maipú.

    Nueve funcionarios de de la Municipalidad de Maipú fueron destituidos y uno de ellos suspendo de sus funciones tras una serie de procedimientos disciplinarios llevados a cabo por la entidad municipal.

    Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, y responden a diferentes situaciones de acoso, maltrato y corrupción.

    Según detallaron desde la municipalidad, dos de los casos corresponden a situaciones de acoso sexual, y cinco a casos de maltrato y acoso laboral.

    Sumado a esto, otros dos funcionarios fueron destituidos por faltas a la probidad, tras demostrarse que utilizaban sus cargos para extorsionar a locatarios comerciales de la comuna.

    El alcalde Tomás Vodanovic, condenó el actuar de estas personas señalando que “este tipo de sanciones responden a rigurosos procesos de investigación, que toman tiempo y van en línea con nuestro deber de cumplir la ley con la mayor seriedad y rigurosidad que merece, haciéndonos cargo de situaciones que afectan a quienes velan por la integridad del servicio público”.

    “Nuestro compromiso siempre será actuar con probidad, transparencia y, por lo mismo, en nuestro municipio no vamos a tolerar el maltrato, el acoso, ni ninguna práctica que vaya en contra de aquellos principios y que pongan en riesgo entornos laborales seguros, respetuosos y dignos”, añadió.

    Más sobre:MaipúFuncionariosMunicipalidadTomás VodanovicLey Karin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Ministra Sedini por agresión a Rojas Vade: “Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”

    Alessandri dice prever “un primer año con mucha esperanza” en la Cámara de Diputados: “Se van a aprobar proyectos buenos para Chile”

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    3.
    Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

    Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

    4.
    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    5.
    Amarrado de manos y con una lesión en la cabeza: Lo que se sabe del violento ataque que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Vade

    Amarrado de manos y con una lesión en la cabeza: Lo que se sabe del violento ataque que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Vade

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte
    Chile

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite
    Negocios

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League
    El Deportivo

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas
    Mundo

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres