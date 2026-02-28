SUSCRÍBETE
    Nacional

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    La decisión se dio tras llevar a cabo un sumario administrativo en la institución después de que se conociera el informe de Contraloría el año pasado.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    A partir del informe de Contraloría a principios de 2025, en que se alertaba sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de miles de funcionarios públicos, el municipio de Peñalolén llevó a cabo sumarios administrativos que finalizaron esta semana y resultó con la desvinculación de 22 trabajadores.

    Cabe recordar que en mayo del año mediante el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República se detectó que entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios habrían dado mal uso a sus licencias médicas.

    Estas irregularidades se detectaron al cruzar los datos de entrada y salida del país de estas personas, situación que se dio en 59.575 oportunidades.

    Entre las más de 700 instituciones que estaban en investigación habían 300 municipalidades, entre ellas la de Peñalolén. Los casos encontrados allí por el CIC fueron 97, incluyendo funcionarios de corporaciones.

    De los 22 que finalmente fueron desvinculados esta semana, el municipio informó que cinco de ellos pertenecían directamente a la Municipalidad y 17 a la Corporación Municipal de Salud y Educación.

    “En todos los casos se acreditaron incumplimientos graves a la normativa vigente y al principio de probidad administrativa, al constatarse viajes al extranjero y asistencia a casinos mientras se encontraban con licencia médica”, señaló la Municipalidad de Peñalolén a través de un comunicado.

    Sobre esta situación el alcalde, Miguel Concha, dijo que “como municipio tenemos el deber de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración a la confianza pública. La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley”.

