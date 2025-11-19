Municipios rurales exigen al Congreso modificar Ley de Transporte que restringe uso de Fondo de Apoyo Regional

La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) hizo un llamado urgente al Congreso y al Gobierno para que modifiquen la nueva Ley 21.692 que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al Transporte Público de Pasajeros, que restringe el uso del antiguo Fondo de Apoyo Regional, que históricamente representó un 32% del total de la inversión regional, exclusivamente al transporte, eliminando la posibilidad de financiar otros proyectos de interés regional.

Para ello y a través del presidente de la asociación y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, la AMUR solicitó a las autoridades reponer esa glosa presupuestaria, la que constituye un “verdadero tanque de oxígeno para las comunas rurales ”.

“No existe otra manera de poder generar igualdad y equidad territorial con la ruralidad en nuestra región, sino a través de la utilización de estos fondos como se ha ido haciendo históricamente”, sentenció Contreras.

Junto al Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, explicó que la medida dejará fuera una cartera de más de $70.690 millones en iniciativas que actualmente no podrán ser reconocidas por el fondo.

Desde la AMUR indicaron que históricamente estos recursos han permitido cubrir varias carencias en las 18 comunas rurales de Santiago, como carencias en iluminación, seguridad, veredas, agua potable, centros de salud, equipamientos comunitarios, cámaras y proyectos de cohesión social.

Advirtieron que, además, de no aprobarse esta reforma, las comunas rurales quedarán sin posibilidad alguna de poder recibir del Gobierno Regional en materia de Salud, Espacio Público, Desarrollo Local y, sobre todo seguridad.