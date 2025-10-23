SUSCRÍBETE
Nacional

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

Hasta poco antes de las 7.00 horas, superaba a la lista de Amanecer por más de 1.400 votos.

José NavarretePor 
José Navarrete

Tras una pausa de un año, el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU) recuperó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) al imponerse a Amanecer en una inédita segunda vuelta entre colectividades de izquierda.

De esta forma, Martina Matus Olivares, estudiante de cuarto año de College de Ciencias Sociales será la nueva presidenta de la organización.

El NAU, un movimiento progresista fundado en 2008, ha tenido entre sus presidentes más icónicos a Giorgio Jackson (exministro del gobierno de Gabriel Boric) y a Miguel Crispi (el exjefe de asesores de La Moneda).

En el balotaje de fines de 2023 el movimiento se impuso, con Catalina Jofré a la cabeza, superando en una reñida disputa a la lista de centroderecha de Solidaridad. Esa fue la séptima elección consecutiva para el grupo que dio origen a Revolución Democrática.

Solidaridad tuvo que esperar 12 meses para quedarse con la organización, sin conseguir revalidar su éxito en la primera vuelta del presente año.

En el balotaje realizado en dos jornadas, de acuerdo a información de radio UC, NAU tenía en el conteo hasta las 6.50 horas de este jueves, 6.865 votos, en tanto Amanecer 5.402.

