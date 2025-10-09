SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Histórico remezón en la UC: la derecha queda fuera del balotaje y por primera vez dos listas de izquierda se disputarán la Feuc

El movimiento de centroderecha Solidaridad no logró capitalizar su año al mando de los estudiantes de la UC y sucumbió ante la lista de centroziquierda NAU y el pacto de izquierda Amanecer. El desafío ahora estará en tener comicios con alta participación para conseguir el quorum exigido por el Tricel.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
Foto: Asuntos Estudiantiles UC.

La política universitaria de la Universidad Católica (UC) despertó con un hecho inédito: por primera vez el balotaje para elegir a la nueva directiva de la Feuc será sin la derecha en la papeleta.

Las elecciones de la UC, como ha sido la tónica durante los últimos años, estuvieron marcadas por la baja participación. De hecho, durante la madrugada de este jueves, pasada la medianoche, recién hubo claridad de que se había alcanzado el quorum para validar los comicios.

Así lo informó el presidente del Tricel, Nicolás Pozo, quien comunicó que a esa hora se había alcanzado un 52,7% de participación, un nivel suficiente para visar el proceso electoral.

Fue en ese momento que en las salas del campus San Joaquín comenzó el tenso recuento de votos y casi a las cinco de la mañana la lista del Movimiento Gremial, la que tenía verdaderas posibilidades para pasar al balotaje, reconoció su derrota.

votaciones FEUC

Pese a que en las cifras preliminares la lista gremialista que lideraba el estudiante Borja Yáñez corría con ventaja, su desempeño no fue suficiente como para asegurar su paso a segunda vuelta.

Yáñez, un reconocido creador de contenidos en redes sociales, había manifestado públicamente ser partidario del candidato presidencial José Antonio Kast, lo que había generado ruido en el mundo de la centroderecha debido a la ascendencia de la UDI en los gremialistas de la UC. Su lista, identificada con el tradicional “1A”, no logró imponerse ni recuperar su espacio como la principal fuerza de derecha al interior de la UC.

La derrota de la derecha de la UC fue especialmente simbólica. Esto debido a que hace justo un año, en las elecciones Feuc 2025, el movimiento Solidaridad -que fue fundado por dirigentes como el actual diputado de RN Diego Schalper- había conseguido por primera vez desde su origen conquistar la Feuc y ponerle fin al ciclo ininterrumpido de siete años de la Nueva Acción Universitaria (NAU), la fuerza de centroizquierda fundada por el exdiputado del FA Miguel Crispi.

Pese a ese histórico logro, luego de un año al mando de la Feuc, Solidaridad no pudo capitalizar su gestión al mando de los estudiantes de la UC y sufrió una dura derrota. “Es un momento de reflexión. No nos resulta para nada cómodo. No nos hace sentido una candidatura de izquierda. Es algo completamente contrario a nosotros”, afirmó el presidente de la Feuc, Jean Bertrand Joublan, tras el resultado.

Casa_Central_Pontificia_Universidad_Catolica_de_Chile

Algo similar comentó la actual consejera superior Matilde Aldunate, quien también es de Solidaridad: “Me impacta, pero al final es lo que los estudiantes eligieron. Es clave que los próximos representantes estén en el poder para representar y no por poder”.

Según informó Radio UC, medio que todos los años transmite en vivo los resultados, con más de 10 mil votos escrutados, la lista Amanecer se impuso como la primera mayoría con el 29,07% de las preferencias, lo que equivale a 3.311 votos. En segundo lugar quedó la NAU, lista que consiguió el 24,90% de los votos, es decir, 2.836 votos.

Si la lista NAU es de centroizquierda y la encabeza la estudiante de College en Ciencias Sociales Martina Matus, la lista Amanecer -presidida por la estudiante de Periodismo Antonia Middleton- es cercana al Frente Amplio -un espacio que hace varios años ocupaba el movimiento Crecer-, a las Juventudes del Partido Comunista, al movimiento Surgencia y a la Brigada Universitaria Socialista.

Ambas listas también disputarán quedarse con la Consejería Superior. Mientras Amanecer -con el estudiante de Pedagogía en Inglés Calen Dote- pasó al balotaje con el 29,4% de los votos, la NAU -con la estudiante de Ingeniería Exy Garay- lo hizo con el 29,13% de las preferencias.

Ahora que la derecha quedó fuera de la segunda vuelta, el mayor desafío de ambas listas que se pelearán el control de Feuc estará en conseguir una alta participación para así cumplir con el quorum necesario para validar estos comicios.

Más sobre:FeucUniversidad CatólicaMovimiento GremialNAUSolidaridadAmanecer

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Robo de cable: Fiscalía de Tarapacá y PDI devuelven a empresas 21 toneladas de cobre que detectaron en puerto de Iquique

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach
Chile

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo
Negocios

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Rodrigo Álvarez y los US$ 6.000 millones de recorte de Kast: “Es muy difícil, tal como lo considero inevitable”

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida
El Deportivo

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida

Fernando Ortiz se refiere a la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo: “Desde mi parte toca exprimirlo al máximo”

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha
Mundo

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen
Paula

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?