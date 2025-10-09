Derecha queda fuera de la segunda vuelta en la elección de la FEUC

La derecha quedó fuera de la segunda vuelta en la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) de acuerdo a los conteos tras las votaciones que se realizaron en dos días, este martes 7 y el miércoles 8 de octubre.

La lista del movimiento político Solidaridad, que estaba encabezando la organización, no consiguió los votos para pasar al balotaje.

De acuerdo a información dada a conocer por radio UC, con más de 12 mil votos escrutados hasta las 9.00 horas, la lista de Amanecer lideró la votación de primera vuelta con 3.428 votos. La lista de NAU, en tanto, le seguía con 2.918.

El resto de los votos se repartió entre el Movimiento Gremial, Avanzar y Solidaridad.

Los movimientos de izquierda festejaron los resultados durante la mañana.

Martina Matus Olivares, estudiante de cuarto año de College de Ciencias Sociales encabeza la lista de NAU, el grupo de centroizquierda que dio origen al extinto partido Revolución Democrática.

Antonia Middleton Peñailillo, estudiante de tercer año de Periodismo lidera la lista de Amanecer, una lista ligada al Frente Amplio.

La segunda vuelta se llevará a cabo entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.