“Necesitamos esos recursos”: Valencia pide al gobierno reponer fondos adicionales a la Fiscalía en zonas con criminalidad grave

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió la mañana de este martes a la decisión del gobierno de recortar los recursos para la fiscalía destinados mediante un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el fortalecimiento del Ministerio Público.

En concreto, se trata de recursos que son aprovisionados año a año por el Ejecutivo de manera directa para suplir necesidades en zonas con una criminalidad más grave, con los que se financian dotaciones en en lugares críticos como Arica, Tarapacá y La Araucanía.

Dichos fondos, no están contemplados en el marco de la Ley de Presupuesto 2026 -que Valencia calificó como “austero”- y tampoco en aquellos para cubrir el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En diálogo con Radio 13C, el mandamás del Ministerio Público sostuvo que la noticia del recorte de esos fondos adicionales “cayó como balde de agua fría”.

“En orden a que recursos suplementarios adicionales que aporte el Ejecutivo para el financiamiento de profesionales en las zonas donde hay más actividad de crimen organizado o de violencia, incluso terrorismo, se iban a ver interrumpidos. Eso fue un golpe duro”, remarcó.

Valencia explicó que esos recursos están destinados, por ejemplo, a una oficina de la Fiscalía en el puesto fronterizo de Chacalluta.

“Fue una propuesta de la Fiscalía de Arica para poder apoyar el trabajo que se realiza ahí, y particularmente lo que tiene que ver con la situación de menores de edad, con trata de migrantes. Esa fiscalía funciona con un turno de funcionarios, y dentro de ese turno de funcionarios participan algunos de estos funcionarios pagados con fondos extraordinarios”, detalló.

El líder de la Fiscalía Nacional apuntó a la necesidad de que esos dineros sean repuestos para el funcionamiento en la zonas más críticas.

“Hemos pedido al gobierno que reconsidere ese aporte suplementario , la interrupción de ese aporte suplementario. Todavía no hemos recibido respuesta. Esperamos que eso ocurra. Necesitamos esos recursos”, dijo.

Asimismo, hizo hincapié en “el retraso del proyecto de ley de fortalecimiento. Hoy día necesitamos esa dotación adicional. El proyecto ya lleva más de dos años en el Congreso, y es necesario que se prueben a la brevedad esos proyectos adicionales, esos fondos adicionales, para poder aumentar la planta personal, porque de otro modo, todo el trabajo que se realiza nos empieza a faltar el aire. Alguien decía, ‘se empiezan a sentir señales de asfixia’”.