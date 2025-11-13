Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

Un niño de 11 años murió la tarde de este miércoles, luego de caer desde el piso 16 de un edificio residencial ubicado en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar policial, el hecho ocurrió en un complejo habitacional ubicado en la calle Álvarez de Toledo, donde por causas que se investigan, el menor se precipitó desde gran altura mientras se encontraba en compañía de su madre y la pareja de ella.

Debido a lo anterior, personal de Carabineros llegó en primera instancia para aislar el sitio del suceso. Posteriormente la investigación fue derivada a la Policía de Investigaciones (PDI) que determinará las circunstancias de la caída del menor.