“No existen amenazas”: Cordero descarta evacuación de cárcel El Manzano por incendios forestales en Concepción

El Centro Penitenciario Biobío, conocido como El Manzano, está ubicado en la zona de quebradas de los focos activos del incendio forestal que afecta a la región. Pese a ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó realizar una evacuación del recinto debido al bajo nivel de amenaza que tiene por ahora.

Esta mañana, al ser consultado por la cárcel, Cordero aseguró que “la zona en torno a la que se encuentra El Manzano es una que efectivamente está en las zonas de quebradas con incendios activos. Sin embargo, no existen amenazas que lleven a una medida de evacuación en la zona”.

El centro penal cuenta con una capacidad para al menos tres mil personas privadas de libertad, y está a dos kilómetros de focos activos en los sectores Vilumanque y Villa Universitaria.

En la instancia, el ministro subrayó que el plan de evacuación elaborado por Gendarmería contempla la distribución segmentada del destino de las personas que están al interior de la cárcel y que este plan cuenta con la cooperación de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Asimismo, Cordero aseguró que el plan “se activará en el momento en que exista una comunicación oficial que ordene la evacuación de la cárcel”. Además, existe un carro lanza agua para prevenir cualquier situación y se mantiene en un monitoreo permanente a cargo de la subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre.