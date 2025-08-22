“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

A la salida de la Comisaría Primera de Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina, habló el hincha de Universidad de Chile que cayó desde la galería para evitar ser golpeado por los seguidores de Independiente, en el marco de los graves incidentes que se produjeron el miércoles en la noche durante el duelo entre ambos equipos por la Copa Sudamericana.

“Quedamos los que quedamos en la galería, y ahí es donde entran ellos y nos acorralan ”, inició relatando el joven a los medios chilenos apostados a las afueras del recinto policial.

Ante una consulta si él decidió saltar, el joven fue tajante: “No salté yo, a mí me botaron , a mí me botaron, me dejaron en las manos, yo me estaba afirmando y a mí me pegaron en las manos”.

Al continuar su relato, indicó que los hinchas de Independiente le pegaron con fierros en las manos.

“Todos los doctores me han dicho lo mismo, que estoy caminando de milagro. (...) Después de eso, en vez de llevarme a la posta o algo, me llevan, nos suben a todos en un retén, como 50 personas en el mismo retén, todos hacinados, y nos llevan después a un calabozo“, acusó el joven hincha de la U.

“Nos meten más de 80 personas, todos los que estábamos detenidos en el mismo calabozo”, añadió.