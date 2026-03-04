Nuevo ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro máquinas forestales incendiadas

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la mañana de este miércoles en la Región de La Araucanía, en una hacienda ubicada en Teodoro Schmidt.

Según información preliminar otorgada por funcionarios de Carabineros, se trata de un siniestro provocado por un grupo de desconocidos que afectó a cuatro máquinas forestales -tres retroexcavadoras y un camión autocargante- que se encontraban en fundo El Budi.

Hasta el momento no hay registro de personas lesionadas.

Sin embargo, se encontraron lienzos en los cuales se mencionan el denominado caso Quilleco, la libertad de comuneros privados de libertad y alusiones al Presidente Gabriel Boric y al presidente electo José Antonio Kast.

“Ni Kast ni Boric detendrán la heroica lucha mapuche”.

Por instrucción de Fiscalía, las diligencias serán realizadas por personal del OS9 de Carabineros. Este sería el segundo ataque provocado en la región en 10 días, luego que el pasado lunes se registrara uno en Lautaro.