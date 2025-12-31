Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: sujetos queman dos camiones tras intimidar a trabajadores forestales

Un nuevo ataque incendiario se registró este miércoles en La Araucanía, luego que un grupo de sujetos quemó dos camiones en la comuna de Collipulli, provincia de Malleco.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5:00 horas, cuando al menos tres individuos premunidos de armas de fuego llegaron hasta un sitio ubicado en la ruta R-35.

Según detalló el comandante Aldo Vittini, subprefecto de los servicios de la Prefectura Malleco, una vez en el lugar los sujetos “intimidaron a los trabajadores que se encontraban en el lugar realizando faenas forestales”.

“Una vez que intimidan a estos trabajadores, proceden a rociar algún tipo de elemento acelerante”, agregó.

El ataque incendiario se suma a otros de similares características ocurridos en la zona durante el año, como el que se registró en noviembre pasado en el sector de Santa Elena de la ruta entre Collipulli y Angol, en que individuos quemaron un camión y una camioneta.