Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: sujetos queman un camión y una camioneta

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la mañana de este martes en la Región de La Araucanía, donde un grupo de individuos quemó un camión y una camioneta en el sector de Santa Elena de la ruta entre Collipulli y Angol.

Los hechos se habrían producido alrededor de las 5:50 de la madrugada, cuando personal policial recibió un llamado alertando de que un camión se estaba quemando en la ruta.

Según detalló el coronel, Manuel Aravena Rojas, prefecto de la Apertura de Carabineros Malleco, “constituido personal en el lugar se entrevistó por la víctima, quien señaló que momentos antes fue interceptado por dos camionetas, descendiendo de una de ellas tres individuos a rostro cubierto, con armas largas, los cuales efectuaron disparos, para luego intimidarlo y hacerlo descender de su camión”.

De acuerdo a lo que agregó, los sujetos utilizando líquidos acelerantes prendieron fuego al camión y a una de las camionetas en las que se trasladaban.

“Cabe señalar que la camioneta siniestrada, mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación”, detalló el funcionario policial.

El caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones.