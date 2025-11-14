Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, encabezaron la inauguración de las dependencias de la 5° Comisaría Peumo de la policía uniformada.

El proyecto, esperado por cerca de 40 años por los vecinos, apunta a fortalecer la presencia de la institución de las carabinas cruzadas en la zona.

Tras un sentido toque de silencio en homenaje a los mártires institucionales, el cuartel fue bendecido por los capellanes católico y evangélico de la Zona O’Higgins, para dar paso luego a las palabras del alcalde de Peumo, Fermín Carreño.

En su discurso, a nombre de la comunidad, la autoridad local agradeció los esfuerzos para concretar esta construcción, un sueño de los vecinos que hoy se hace realidad.

Por su parte, el general Marcelo Araya destacó que esta nueva comisaría fortalecerá la presencia preventiva de Carabineros en este sector, contribuyendo al bienestar y la seguridad de todas las familias.

“Quiero desearles a las carabineras y carabineros de esta unidad el mayor de los éxitos. Y al mismo tiempo les ordenó que conduzcan los destinos de esta comisaría con un trabajo profundamente profesional, doctrinario y ético”, expresó.

El jefe policial dijo además esperar que esta comisaría represente un espacio de servicio público que fortalezca la integración con la comunidad.