Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

En el marco del cierre de las obras de ampliación y remodelación del Terminal Nacional (T1) del Aeropuerto de Santiago, autoridades realizaron una visita final de inspección al nuevo acceso y control de seguridad oriente del edificio.

La actividad fue liderada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el director general de Aeronáutica Civil, general Carlos Madina, y el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude.

Con esto, se dio por terminada la fase de construcción del proyecto, que entra ahora a una etapa de revisiones para su entrega en la primera quincena de septiembre, antes de Fiestas Patrias.

“Estamos hablando de más de catorce millones de pasajeros que utilizaron el aeropuerto el año pasado y ahora va a tener una capacidad de acoger a más de veinte. Esto da cuenta de las importantes inversiones que se han realizado en infraestructura en nuestro país con el objeto de otorgar prestaciones de mejor calidad”, destacó el ministro Elizalde.

El titular de Interior explicó que “hay un 99% de avance de las obras” y “faltan todavía pequeños detalles”.

Por su parte, la ministra Jessica López, destacó que se está cumpliendo con el compromiso de entregar el terminal nacional al público antes de Fiestas Patrias.

“Son muchas las personas que viajan por trabajo cada día hacia las regiones de Chile, en particular hacia el norte, y todos ellos merecen un mejor servicio, que es el que empezaremos a otorgar en las próximas semanas”, resaltó.

Las obras de remodelación y ampliación del T1, ejecutadas por Nuevo Pudahuel, la concesionaria a cargo del Aeropuerto de Santiago, consideraron una inversión de 60 millones de dólares y apuntan a ampliar la capacidad del edificio a 20 millones de pasajeros al año.

Este incremento en superficie responde al alza de 78% que ha experimentado el tráfico aéreo nacional en la década reciente que desde el inicio de la concesión de Nuevo Pudahuel, en 2015, pasó de 8 millones a 14,2 millones al cierre de 2024.

Las obras

La remodelación, que se ejecutó en dos etapas, contempló la intervención de 35 mil metros cuadrados del edificio original, además de la incorporación de 17.334 m² nuevos a través del edificio T1A, inaugurado en 2024.

Entre las mejoras se incluyen la expansión de 22 a 38 puertas de embarque nacionales (25 de contacto y 13 remotas), 104 counters para atención presencial, 50 módulos de autoatención y 12 cintas de retiro de equipaje, el doble de lo que había antes del proyecto.

También se habilitará un conector entre el Terminal Nacional y el edificio de embarques internacionales (T2-D), lo que permitirá operar vuelos nacionales en ese sector, según los requerimientos de la demanda. A su vez, se abrirán las nuevas puertas B1, B2, B3 y B5, todas ubicadas en el área oriente del terminal.