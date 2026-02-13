Ocho liberaciones por error: los casos que han marcado a Gendarmería en los últimos meses

Dos nuevos errores de sujetos liberados por error se registraron durante esta semana, poniendo una vez más el foco en Gendarmería. En total, ocho son los casos que se conocen en los últimos meses, donde por diferentes tipos de errores sujetos que debían permanecer privados de libertad fueron dejados en libertad.

Según detalló el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, en conversación con T13, “lamentablemente, esto es un hecho que se ha repetido en el último tiempo. Tenemos, creo que, ocho casos”, agregando que “de los ocho están recapturados la mayoría. Tengo la impresión de que cinco”.

“Y estos dos (del jueves) estamos buscándolos. Tenemos una prioridad, por cierto. Afortunadamente, estos últimos dos casos, digo afortunadamente dentro de lo inaceptable que es esto, no son delitos de sangre, uno es un robo en bienes públicos, el otro es una estafa”, agregó.

El más reciente de estos casos se registró este jueves 12 de febrero en Viña del Mar, donde Felipe Díaz Vivanco fue liberado por error tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de la ciudad.

El caso, el segundo en 24 horas, se registró tras el control de detención, cuando el sujeto fue dejado en libertad a pesar de que se había decretado su ingreso a prisión. De acuerdo a la información dada a conocer, el sujeto podía pagar una caución de $500 mil, sin embargo, fue liberado antes de que se concretara el pago.

Los casos más conocidos

De los ocho casos, cuatro se registraron en la Región Metropolitana -tres en Santiago y uno en Puente Alto-, mientras que en regiones han ocurrido casos en Copiapó, Rancagua, La Serena y más recientemente Viña del Mar.

Quizás el caso más reconocido de los ocurridos en los últimos meses es el de Alberto Carlos Mejía Hernández, detenido por su presunta participación en el crimen de José Felipe Reyes Ossa (43), y quien fue puesto en libertad el 10 de julio de 2025, un día después de su formalización.

Tras su liberación se conoció que el sujeto, que hasta el momento era conocido como Osmar Ferrer, en realidad tenía otro nombre.

Mejía Hernández había ingresado de forma irregular al país, por lo cual nunca hubo una confirmación real sobre cuál era su nombre, al momento en que Carabineros detuvo al sujeto, y tras diversas diligencias se había identificado como Osmar Ferrer Ramírez.

Poco después de lo ocurrido con Alberto Carlos Mejía, se registraron otros tres casos de liberaciones irregulares en las ciudades de Copiapó, La Serena y Temuco.

En la ocasión, el director nacional (s), Rubén Pérez, dio a conocer que se suspendió a los funcionarios que cometieron las negligencias en los procesamiento de los internos. Además, fue removido de su cargo Ervin Wandersleben, director regional de Gendarmería de Atacama.

Uno de los casos corresponde al sujeto identificad con las iniciales M.A.F.B., el cual quedó en libertad tras cumplir una condena de 41 días de cárcel en Copiapó por robo de bienes nacionales de uso público, cuando también debía cumplir una orden de 541 días de presidio por receptación.

En Temuco, en tanto, Giovanny Lillo Maltés fue imputado por el delito de estafa, y fue dejado en prisión preventiva tras la reapertura del procedimiento, sin embargo, fue dejado en libertad por un funcionario que habría participado de la audiencia.

Otro de los casos, se registró en diciembre pasado en la región de O’Higgins, donde se liberó a un sujeto que se encontraba privado de libertad en el Complejo Penitenciario de Rancagua. En la ocasión desde Gendarmería apuntaron a un presunto “error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”.

Días después de su liberación, desde Gendarmería dieron a conocer que cinco funcionarios habían sido sancionados por el hecho.

A fines de diciembre, en Santiago fue liberado Mathias Jesús Fuentes Rojas (35), cuando este debía hacer ingreso a prisión preventiva. A los pocos días fue recapturado por personal de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) de la PDI.