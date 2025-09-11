SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

Las detenciones corresponden a sujetos con deudas pendientes con la justicia o que fueron sorprendidos cometiendo algún delito de forma flagrante.

José NavarretePor 
José Navarrete

Por 72 horas, personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones desarrolló un operativo conjunto de copamiento en La Araucanía, denominado “Operación Fortaleza”, en el que se concretó la detención de 386 personas, entre el lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre.

Este operativo, el segundo copamiento a nivel nacional que se realiza este año en conjunto entre Carabineros y la PDI, permitió sacara de las calles a personas con órdenes de detención vigentes o que fueron sorprendidas cometiendo algún delito de forma flagrante.

En este despliegue, Carabineros logró capturar a 337 personas, 185 de ellas por mantener órdenes de detención vigentes por distintos delitos y 152 en flagrancia.

Los efectivos de la policía uniformada desarrollaron 9.359 controles; 4.765 vehiculares y 3.972 de identidad; 245 fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes, 289 a locales comerciales y 88 entre bancos y seguridad privada cursando un total de 329 infracciones entre tránsito, alcoholes y comercio.

“Nos mantuvimos junto a personal de la PDI por más de 72 horas con distintos medios logísticos desplegados en las 32 comunas de la región, en un esfuerzo mancomunado sin precedentes en nuestra región, enfocados en entregar más seguridad a los habitantes de La Araucanía. Por tierra y aire, nos desplegamos con personal suficiente y distintos recursos logísticos a través de servicios preventivos reforzados e intensificados, siempre con el objetivo de entregar la tranquilidad y seguridad en las provincias de Cautín y Malleco”, destacó el general Patricio Yáñez, jefe de Zona de Carabineros en la región.

Por su parte, la prefecta inspectora Catalina Barría, jefa de la Región Policial de La Araucanía de la PDI, resaltó que se trabajó conjuntamente “para entregar seguridad y tener resultados que sean un aporte”.

“Sin dudas, el efectuar una labor coordinada y mancomunada, sobre todo en controles vehiculares y carreteros, ha sido muy eficiente y una gran oportunidad”, afirmó.

El seremi de Seguridad Pública Israel Campusano valoró la labor realizada en el contexto del copamiento destacando que “no solamente fue buscar resultados, sino también mostrar la capacidad de coordinación que tienen las policías”.

“Estamos hablando de alrededor de 1.200 funcionarios y 300 vehículos que se desplegaron durante esta ronda conjunta (…) esto no son solo resultados de detenciones, sino que además es la esperanza de tranquilidad y seguridad para las familias de La Araucanía”, sostuvo.

Más sobre:PolicialLa AraucaníaCarabinerosPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Localizan el arma que se habría utilizado en el asesinato de Charlie Kirk pero el tirador sigue prófugo

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Servicios

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
Chile

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos
Negocios

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos
Cultura y entretención

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos
Mundo

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

La batalla por drogas legales, seguras y de buena calidad en Canadá

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad