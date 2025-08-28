Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

Un equipo multidisciplinario de Carabineros estuvo a cargo del operativo.

Al menos siete personas detenidas dejó un amplio operativo antidrogas realizado por personal de Carabineros en la comuna de Melipilla, en cuyo marco se allanaron 18 inmuebles de forma simultánea , los que están vinculados a una investigación por microtráfico dirigida por la Fiscalía local.

En la intervención policial de esta tarde participaron más de 200 uniformados, pertenecientes al OS-7, al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), a la Sección de Drones, a personal de Control de Orden Público (COP) y personal territorial.

Como resultado del operativo, además, se incautó un arma de fuego, abundante munición y diversas drogas, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina, las cuales están siendo sometidas a peritajes.

Al respecto, la capitán Belén Galaz, del OS-7, destacó que “a través de una ardua investigación que realizó Carabineros, a través del departamento OS-7, en conjunto con la Fiscalía de Melipilla, se logró verificar que en 18 domicilios de esta comuna se estaban dedicando al microtráfico de drogas”.

Tras esto, agregó, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público, por los cuales se otorgaron órdenes judiciales de ingreso y registro para la totalidad de los inmuebles.

Asimismo, la capitán Galaz sostuvo que la complejidad en el ingreso a algunos de los domicilios obligó a personal del Gope a derribar hasta ocho puertas metálicas que resguardaban estos recintos utilizados para el acopio y comercialización de sustancias ilícitas.

Por su parte, el coronel Jorge Hidalgo, jefe de la Prefectura Santiago Costa, explicó que el procedimiento responde a una labor investigativa desarrollada por el departamento antidrogas OS7 en conjunto con el Ministerio Público.

“Estamos concluyendo un trabajo metódico y sistemático que surgió a raíz de las inquietudes planteadas por vecinos de la comuna y que fueron canalizadas por la alcaldesa (Paula Gárate) en una reunión con el general director de Carabineros (Marcelo Araya)”, señaló la autoridad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán este viernes a su control de detención.