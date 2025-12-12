VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Operativo policial en La Legua deja un carabinero baleado y 21 detenidos

    Efectivo policial del OS-7 recibió impacto en una de sus piernas. Se encuentra estable tras intervención quirúrgica. En la operación policial fueron incautados 30 kilos de droga.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Operativo policial en La Legua

    Un amplio operativo policial se desarrolló la tarde de este viernes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, que terminó con 21 personas detenidas y drogas y arma incautadas y un carabinero baleado.

    Hasta el lugar llegó un numeroso contingente de Carabineros, compuesto por la Prefectura Aérea, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), Radiopatrullas y Control de Orden Público, quienes se desplegaron en apoyo a las diligencias efectuadas por el OS-7, liderados por la Fiscalía Metropolitana Sur.

    Fue pasado el mediodía, que las fuerzas policiales concretaron las diligencias intrusivas en una veintena de domicilios, lo que dejó un saldo de 21 detenidos.

    De ellos, 16 son chilenos y cinco extranjeros, tres de ellos venezolanos, un dominicano y un ecuatoriano. También se detuvo a un menor de 16 años con armas y drogas en su poder.

    El general Jaime Velasco, director de la Dirección Control Drogas e Investigación Criminal, afirmó que “este proceso investigativo dice relación con las distintas intervenciones que el OS-7 ejecuta a lo largo del país, pero también en distintas zonas de la RM (...) así, hoy, se intervino este sector con el apoyo de distintos estamentos especializados de Carabineros, con la finalidad de intervenir el lugar”.

    “Logramos la detención de 21 personas (...) asimismo, una gran incautación de droga, donde podemos encontrar clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y marihuana”, agregó Velasco.

    Pese a que las sustancias aún se encontraban en proceso de pesaje, el efectivo confirmó que serían más de 30 kilos en drogas.

    También se incautó tres pistolas convencionales, una escopeta y un revólver, lo que se investiga si cuentan con algún encargo vigente o si fueron utilizadas en hechos delictivos.

    Asimismo, se halló un sistema logístico y de protección del ilícito negocio, luego de requisar un dron, chalecos antibalas dinero en efectivo y munición de guerra. También se encontró en poder del grupo, dos vehículos con encargo por robo.

    A su vez, el fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, agregó que se trató de una investigación en torno al tráfico de drogas en los barrios de la zona sur.

    Respecto a los detenidos, Adasme señaló que “todos con un fuerte armamento y cantidades importantes de drogas, superiores o alrededor a los 30 kilos”, donde además se halló fentanilo, en menor cantidad, entre una a dos ampollas, por lo que se investiga su origen.

    Los sujetos pasarán a control de detención entre este sábado y el lunes.

    Funcionario herido bala

    El general Velasco, también señaló que durante el procedimiento policial, un funcionario del OS-7 resultó herido a bala en una de sus piernas, mientras transitaba en un vehículo policial en apoyo a las labores policiales efectuadas en el lugar.

    “En este mismo procedimiento, existió un funcionario lesionado por un impacto balístico en una de sus piernas. Afortunadamente, el carabinero se encuentra en buenas condiciones”, luego de ser atendido en el Hospital Barros Luco, para luego ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros, señaló alto cargo.

    Asimismo, detalló que se encuentra estable, fuera de riesgo vital y que fue intervenido exitosamente. De momento, no se ha logrado detener al autor o los autores del disparo que hirieron al funcionario policial.

