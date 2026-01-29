Ordenan prisión preventiva para tres de los detenidos por robo en modalidad “jauría” en La Reina

Tres de las nueve personas detenidas por un robo en modalidad “jauría” en La Reina quedaron en prisión preventiva.

A las 18.00 horas de este miércoles, personal de Carabineros concurrió a la intersección de avenida Ossa con Las Arañas alertados por un robo con violencia e intimidación que fue ejecutado en la zona.

Los uniformados, al llegar, advirtieron que una víctima estaba siendo empujada por un numeroso grupo de sujetos.

Al percatarse de la presencia policial, los atacantes intentaron escapar, siendo detenidos a pocos metros.

"Bajo el marco de nuestros controles constantes y fiscalizaciones, Carabineros detuvo a estos individuos, entre ellos hombres y mujeres, adultos, mujeres menores de edad, que anteriormente cometieron un delito al exterior del Metro Príncipe de Gales, abordaron a la víctima, le sustrajeron sus especies, teléfono de celular, la agredieron y al momento que se dan a la fuga, Carabineros, bajo su pronta actuar, procede a la detención de todos los individuos", explicó la capitán Paulina Ardiles, comisario (s) de la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina.

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que los detenidos fueron tres adultos y seis menores de edad.

Los adultos quedaron en prisión preventiva, uno de los menores en internación provisoria y los cinco menores restantes, que no contaban antecedentes, con otras cautelares de menor intensidad.

Se fijó un plazo de investigación de 60 días.