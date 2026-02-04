Ordenan suspensión condicional de causa contra miembros de “El Clan” imputados por encender fogata en área protegida

Durante la jornada de este miércoles, se llevó a cabo la formalización de cinco integrantes del programa “El Clan” de Canal 13, a quienes se les imputó el delito de uso ilícito de fuego, al encender una fogata en el Parque Nacional Hornopirén, área protegida de la Región de Los Lagos. El proceso, no obstante, culminó con las medidas alternativas impuestas por el Ministerio Público.

Según la información entregada por la fiscal de Hualaihué, Nathalie Yonsson, se procedió a la formalización de cinco imputados ante el Juzgado de Garantía local. En el proceso, se dictaminó que la acción puso en riesgo la zona protegida en la región, según los antecedentes recabados por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI.

De todas maneras, se decidió suspender condicionalmente el procedimiento, en vista de que los imputados no cuentan con antecedentes penales.

Pese a que la información preliminar señalaba a siete personas como los responsables del delito, la defensa de los imputados Benjamín Araya y Carolina Mery sostuvo que no estaban presentes durante los hechos. Por este motivo, se solicitó un sobreseimiento respecto de estas dos personas, el cual fue acogido y cuya lectura se programó para el 4 de marzo.

El plazo de investigación, en tanto, se extenderá por un año, durante el cual los imputados deberán cumplir una serie de medidas. En primer lugar, tendrán que registrar su domicilio e informar cualquier cambio ante el Ministerio Público. Adicionalmente, deberán compartir contenido audiovisual por medio de sus plataformas durante el primer semestre de 2026, promoviendo una campaña de concientizació n sobre incendios forestales y visitas responsables a parques nacionales.

El acontecimiento que dio origen a la denuncia ocurrió en marzo del año pasado, cuando el equipo ingresó a una zona protegida para grabar uno de los capítulos del programa enfocado en los paisajes naturales de Chile.

Según antecedentes entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la producción no contaba con la autorización necesaria. La información recopilada por la institución da cuenta de que, si bien, hubo consultas iniciales para realizar la grabación del capítulo, no se concretaron las autorizaciones correspondientes.

Bajo esta premisa, la investigación señaló que los integrantes habrían ingresado por pasos no habilitados por vía aérea y, luego de encender fuego en un área silvestre protegida, se habrían retirado del lugar en un helicóptero.

La respuesta del programa

Por medio de sus redes sociales, el equipo del programa “El Clan” realizó una declaración pública en la cual se abordó el proceso legal que enfrentan. En ella, expresan que “el desarrollo de El Clan ha estado siempre guiado por una relación respetuosa con los territorios, las comunidades y la naturaleza”.

Asimismo, al aludir a las medidas de reparación que les impuso el tribunal, recalcaron su compromiso con la concientización del cuidado de los ecosistemas asegurando que “como equipo, entendemos esta instancia como una oportunidad para profundizar un mensaje que ha sido parte esencial del proyecto desde su origen”.