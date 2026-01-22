SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Orellana aborda continuidad del Ministerio de la Mujer en próxima administración y afirma que “no es un capricho”

    La ministra de la Mujer expresó que por ahora no ha tenido contacto con Marín, pero cuando el ministro Elizalde se reúna con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzarán la ronda de reuniones bilaterales.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    La ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó esta jornada los proyectos pendientes para el próximo Congreso, así como también el proceso de traspaso con la futura ministra Judith Marín.

    Consultada al respecto en conversación con Radio ADN, la secretaria de Estado indicó que hasta ahora no ha tenido ningun contacto con su sucesora, aunque pronto comenzarán con las reuniones.

    “Estamos preparando un proceso de traspaso. La administración pública se rige por varios principios, y uno de los más relevantes es la continuidad de la función pública. Es decir, hay tareas del Estado que no se suspenden por una transición de gobierno”, explicó.

    En esto, indicó que una vez que el ministro Álvaro Elizalde se reúna con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, “comenzaremos la ronda de reuniones bilaterales”.

    En cuanto a cómo asume este traspaso, y si habrá continuidad en las cosas que ha encabeza en ese gobierno, Orellano apuntó a que “hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley. La ley no es una opción”.

    En esto, recordó compromisos asumidos con administraciones anteriores, indicando que ella asumió “un compromiso con la exministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecían de consenso; en esa línea trabajaremos”.

    “A la nueva ministra le va a tocar la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y, después de eso, un par de cosas más (…) Yo creo que va a ser una tarea bien ardua”, afirmó.

    “A la nueva ministra le va a tocar la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres”

    En cuanto al perfil de la ministra entrante, Orellana evitó hacer críticas, aunque destacó su experiencia en el servicio público.

    (Judith Marín) tiene una experiencia que tiene que ver con consejalía. Los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos, y para la mayoría de los problemas públicos. Malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que es hacer un traspaso, y que no es solamente de burocracia”, sostuvo.

    Asimismo, y sobre si teme que existan retrocesos en la cartera, considerando que Marín ha señalado que este ministerio es un organismo que había que evaluar, y que podía fusionarse o reenfocarse, Orellana señaló a que si bien se ven con preocupación ejemplos de otros países, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile “no es un capricho”.

    “Es un ministerio creado por ley y debatido por tres años. Y por lo tanto requiere un debate, quien quiera ponerlo en cuestión”, sostuvo.

    Hay cuestiones que difícilmente se pueden dejar de debatir cuando tenemos un millón de mujeres fuera del mercado laboral, según expresa la encuesta del INE, por necesidades familiares permanentes, que tiene que ver con la corresponsabilidad”, recordó. "Cómo facilitamos ese ingreso.... hay distintas opiniones en eso, por supuesto, pero son partes de la discusión democrática. Pero no por eso van a dejar de ser problemas que hay que abordar"

    Sobre Sala Cuna, proyecto que sigue en discusión, Orellana apuntó que están “abocados 100% a conseguir un acuerdo”. Sobre esto, indicó que a su parecer “cualquier gobierno querría partir pudiendo implementar esta norma, porque los efectos se van a ver en los primeros dos años”.

    “Y de acuerdo a los estudios, y no son datos nuestros, son estudios que han realizado organismos internacionales, el impacto de dinamizar el empleo femenino, ese millón de trabajadoras, podría traducirse en aumentos del 0,3% del PIB”, destacó. "Entonces esto no es un problema solamente de las mujeres,es un problema general y un problema país. Y yo creo que ahí tenemos un gran punto".

