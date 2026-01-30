SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Orellana insta al diálogo para avanzar en proyecto de sala cuna: “Sigo esperando que me digan cuál es el nudo”

    Por otra parte, la titular de la Mujer aseguró que la próxima semana se reunirá con su sucesora Judith Marín, en el marco de las bilaterales con los ministros de Kast.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Continúan las tensiones entre el gobierno y la UDI por el proyecto de sala cuna universal, luego que el Ejecutivo acusara al gremialismo de dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso, al no citar a la Comisión de Educación del Senado, liderada por el parlamentario de esa colectividad, Gustavo Sanhueza.

    Varios ministros han abordado el tema criticando la dilatación del proyecto. En ese sentido, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, instó a dialogar para avanzar con la iniciativa.

    En diálogo con Tele13 Radio, la ministra dijo esperar que se converse “durante febrero. Si de verdad hay un ánimo de sacar esto adelante, no tengo ningún problema en estar hasta el 27 de febrero conversando puntos técnicos para llegar con una indicación de acuerdo” sostuvo.

    En esa misma línea, la ministra instó a buscar acuerdos en temas como el financiamiento. “Cuando dicen está desfinanciado, no está desfinanciado. Tiene un esquema de financiamiento. Si no les gusta, busquemos otro, busquemos acercamiento a posiciones, pero desfinanciado no está”, sostuvo.

    “Dicen que tiene problemas técnicos, por favor enumérenlos, porque llevamos una semana en este debate público y yo sigo esperando que me digan cuál es el nudo para que podamos llegar a un acuerdo, más allá de decir ‘es que tiene problemas’. Por supuesto, cualquier proyecto puede tener distintas apreciaciones desde distintos sectores”, indicó.

    Orellana hizo un llamado a “sentarse y conversar”. “El punto es que sigue habiendo un millón de mujeres, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, que declaran que no pueden trabajar por razones familiares permanentes”.

    “Al menos yo voy a seguir trabajando para buscar un acuerdo. Nos hemos dado una vuelta muy larga. No hay gremio con el que no nos hayamos reunido para escuchar sus posiciones”, aseveró.

    Reunión con futura ministra de la Mujer sería la próxima semana

    Queda poco más de un mes para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric llegue a su fin, y con ello asuma la nueva administración de José Antonio Kast. Por este motivo, los secretarios de Estado sostendrán reuniones bilaterales con sus sucesores.

    En ese marco, la ministra Orellana aseguró que ya está coordinando su encuentro formal con su sucesora Judith Marín (PSC).

    “Estamos coordinándonos para la próxima semana”, indicó. Asimismo, aseguró que ya ha tenido contacto con la futura ministra.

    “El día lunes tuvimos un hito bastante importante en la implementación de la ley integral contra la violencia (…) yo le extendí la invitación a Judith, porque a ella le va a tocar", sostuvo.

    Orellana afirmó que han estado “conversando, porque independiente de la diversidad de opiniones que podamos tener entre las dos, hay un principio fundamental de la administración pública que es la continuidad de la función”.

