Nacional

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

La estudiante de Pedagogía en Historia se dirigía a la Universidad de la Frontera cuando se le perdió el rastro.

Por 
Paz Rubio
 
José Navarrete
Constanza Figueroa, estudiante universitaria desaparecida.

Desde el jueves 30 de octubre que Constanza Figueroa Mariqueo, estudiante universitaria de Temuco, Región de La Araucanía, permanece desaparecida.

Según reportó el medio regional Tiempo 21, la joven de 18 años es alumna de primer año de la carrera Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica en la Universidad de la Frontera (UFRO).

Fue justamente cuando salió de su domicilio en Temuco para dirigirse a la universidad, a eso de las 8 am, cuando se le perdió el rastro.

Según una publicación que la Universidad de la Frontera hizo para colaborar en su búsqueda, la joven es de contextura delgada y mide 1,66 metros. Al momento de la desaparición vestía zapatillas marca Converse azules con plataforma, un jeans azul claro, un polerón marca Lippi de color morado y portaba una mochila negra con peluches colgados.

La Tercera consultó a la Fiscalía Regional de La Araucanía sobre este caso, sin embargo, declinaron hacer comentarios al respecto para no entorpecer la investigación. Adicionalmente, manifestaron que la familia ha sido informada de las diligencias en curso, ejecutadas por el Departamento OS-9 de Carabineros.

Israel Campusano, seremi de Seguridad de La Araucanía, dijo a este medio que “los únicos casos de secuestro confirmados en la región corresponden a situaciones entre personas vinculadas a actividades delictuales. Los demás hechos que se han comentado públicamente están siendo investigados, como casos policiales específicos, con avances que deberá precisar el Ministerio Público. Llamamos a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales y a no dejarse llevar por versiones que pueden generar alarma innecesaria".

