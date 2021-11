Paris asegura que se activarán pasos terrestres cerrados por pandemia y que evalúan que “la gente que venga a Chile se pueda vacunar acá”

Esta mañana, el ministro de Salud Enrique Paris se refirió a la reactivación del turismo en la zona sur del país, a las solicitudes de chilenos para ingresar por las fronteras terrestres desde países vecinos y cómo se está trabajando desde el Ministerio de Salud (Minsal) frente al alza de casos de coronavirus que está enfrentando el país en estos momentos.

Al respecto, indicó la autoridad durante una visita a las instalaciones del Hospital Intercultural Futa Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo en la Región de Los Lagos, el aumento de contagios que se presenta en Chile “es un alza relativamente importante en el sur de Chile, no tanto en la Región de Lagos, pero sí en Magallanes y en Aysén”, advirtió.

Frente a esto, sostuvo, están en reuniones constantes con el Ministerios de Transportes, con Extranjería e Interior, para así “poder agilizar el paso por los pasos terrestres, porque no solamente es el turismo el que nos preocupa”.

“Sobre todo en Punta Arenas, en Aysén, en Palena, en Futaleufú, hay mucha gente que sus parientes viven en Argentina - una parte de la familia, y otra parte de la familia en Chile - y estamos tratando de solucionar ese problema”. Esto, indicó, mediante la activación de pasos terrestres.

“Vamos a abrir varios pasos terrestres, no solamente uno, a lo largo de todo Chile, con el control sanitario que sea necesario, porque en los países vecinos - no voy a nombrar a ninguno - la campaña de vacunación no ha sido como la de Chile”, destacó, recordando que nuestro país ha sido destacado por líderes latinoamericanos como “el mejor país de latinoamérica en el plan de vacunación y en el manejo de la pandemia”.

“Por lo tanto si nosotros queremos recibir gente de otros países, que desgraciadamente no tienen el mismo nivel de vacunación, sí, los vamos a recibir, sobre todo si son chilenos o parientes de chilenos que quieran venir a visitar a sus parientes, y eso es muy lógico, pero con control en la frontera, ya sea con PCR o incluso si es necesario, vamos a vacunar”, puntualizó.

Sobre este último punto, detalló, “de hecho, vamos a abrir la posibilidad de que la gente que venga a Chile, se pueda vacunar acá”.

“Lo vamos a hacer prontamente, el Presidente (Sebastián Piñera) nos pidió que estudiáramos esa posibilidad, para asegurar nuestro territorio”, agregó.